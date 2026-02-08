Платный "безвиз": как с 2026 года изменятся правила въезда в ЕС и сколько это стоит

Правила путешествий в страны Европейского Союза претерпят существенные изменения. В конце 2026 года вступает в действие система ETIAS, которая вводит обязательную электронную авторизацию и платный сбор для въезда по безвизовому режиму.

О том, как будет работать новая система, сколько придется платить и кому не нужно разрешение, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт программы .

Что такое ETIAS и когда он заработает

ETIAS - это Европейская система информации и авторизации путешествий. Это не виза, а предварительное электронное разрешение на въезд. Система вводится для усиления безопасности на границах ЕС.

Запуск системы запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точную дату начала работы объявят за несколько месяцев до старта.

Платный въезд: стоимость и условия

Начиная с конца 2026 года, украинцы перед поездкой в ЕС должны будут заранее оформить авторизацию онлайн. Без этого разрешения пересечение границы будет невозможным даже при наличии биометрического паспорта.

Стоимость сбора: 20 евро за одного человека.

Механика: оплата осуществляется банковской картой при подаче заявки онлайн. Без оплаты анкета не рассматривается.

Важно помнить, что сбор не возвращается, даже если во въезде отказано или в анкете допущена ошибка.

Кто освобождается от уплаты:

лица в возрасте до 18 лет;

лица старше 70 лет;

члены семей граждан ЕС.

Срок действия разрешения и пребывания

Оформленный ETIAS будет действовать до 3 лет или до окончания срока действия загранпаспорта (в зависимости от того, что наступит раньше).

Наличие разрешения дает право на пребывание в Европе до 90 дней в течение 180-дневного периода. Разрешение распространяется на 30 стран, среди которых государства Шенгенской зоны, а также Болгария, Румыния и Кипр.

Как подать заявку и сколько ждать

Заявка подается исключительно через официальный сайт или мобильное приложение ETIAS. Вам понадобятся:

действительный биометрический паспорт;

персональные данные, информация об образовании и работе;

данные о запланированной поездке.

Большинство заявок обрабатываются в течение нескольких минут. Однако в случае дополнительных проверок срок может возрасти до 14-30 дней. Рекомендуется оформлять разрешение заблаговременно.



Что изменится на границе для украинцев (инфографика: Департамент консульской службы МИД Украины)

Новая система контроля на границе (EES)

Параллельно с ETIAS заработает система Entry/Exit System (EES). Она заменит ручное штампование паспортов цифровой регистрацией.

Что это означает для путешественника:

во время первого въезда у вас возьмут отпечатки пальцев и сделают фото лица;

данные будут храниться в системе 3 года;

система автоматически будет рассчитывать время пребывания, что делает невозможным незаметное нарушение правил безвиза (оверстей).

Важно помнить, что ETIAS не заменяет документы на авто. Для выезда на собственном транспорте международное страхование - "Зеленая карта" - остается обязательным.

Кроме того, наличие ETIAS не гарантирует автоматического въезда. Окончательное решение всегда принимает пограничник.