Платить за мобильный интернет больше не нужно? Что меняется для клиентов "Приват24"

Вторник 14 октября 2025 12:16
UA EN RU
Платить за мобильный интернет больше не нужно? Что меняется для клиентов "Приват24" Некоторые украинцы смогут пользоваться "Приват24" и не платить за мобильный интернет (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Благодаря сотрудничеству "ПриватБанка" с ведущими мобильными операторами Украины, клиенты "Приват24" получают возможность пользоваться онлайн-банкингом и не платить за использованный в это время мобильный интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "PrivatBank_insider".

Что именно меняется для клиентов "Приват24"

Украинцам рассказали о новой возможности - пользоваться мобильным банком "Приват24" без оплаты за мобильный интернет.

"Клиенты "Приват24" первыми в Украине смогут пользоваться мобильным банком и не платить за использованный во время банкинга мобильный интернет", - подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что иметь доступ ко всем функциям "Приват24" абсолютно бесплатно (не тратя при этом мегабайты интернета) смогут все клиенты на территории Украины, которые являются абонентами:

  • Vodafone;
  • lifecell.

Член правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко сообщил, что это стало возможным благодаря сотрудничеству крупнейшего банка с ведущими мобильными операторами.

"Мы предоставляем беспрепятственный доступ к мобильному банку всем клиентам, и в первую очередь тем, кто наиболее нуждается - военным, даже когда не хватает метров интернета и отсутствуют средства на балансе", - объяснил специалист.

Отмечается также, что доступ к "Приват24" без наличия доступного баланса мобильного интернета позволит без ограничений провести необходимые операции:

  • пополнить мобильный;
  • перевести средства;
  • оплатить коммуналку и т.п.

Платить за мобильный интернет больше не нужно? Что меняется для клиентов &quot;Приват24&quot;Публикация о новости от "ПриватБанка" (скриншот: t.me/PrivatBank_insider)

Напомним, ранее мы рассказывали, что "ПриватБанк" начнет взимать деньги за бесплатную ранее услугу (платить за нее придется как минимум 80 гривен).

Кроме того, мы сообщали, что украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма "от банков". Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".

Читайте также, какой популярный в Европе онлайн-банк официально "зашел" в Украину.

