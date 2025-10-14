Платить за мобильный интернет больше не нужно? Что меняется для клиентов "Приват24"

Благодаря сотрудничеству "ПриватБанка" с ведущими мобильными операторами Украины, клиенты "Приват24" получают возможность пользоваться онлайн-банкингом и не платить за использованный в это время мобильный интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "PrivatBank_insider".

Что именно меняется для клиентов "Приват24"

Украинцам рассказали о новой возможности - пользоваться мобильным банком "Приват24" без оплаты за мобильный интернет.

"Клиенты "Приват24" первыми в Украине смогут пользоваться мобильным банком и не платить за использованный во время банкинга мобильный интернет", - подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что иметь доступ ко всем функциям "Приват24" абсолютно бесплатно (не тратя при этом мегабайты интернета) смогут все клиенты на территории Украины, которые являются абонентами:

Vodafone;

lifecell.

Член правления "ПриватБанка" по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко сообщил, что это стало возможным благодаря сотрудничеству крупнейшего банка с ведущими мобильными операторами.

"Мы предоставляем беспрепятственный доступ к мобильному банку всем клиентам, и в первую очередь тем, кто наиболее нуждается - военным, даже когда не хватает метров интернета и отсутствуют средства на балансе", - объяснил специалист.

Отмечается также, что доступ к "Приват24" без наличия доступного баланса мобильного интернета позволит без ограничений провести необходимые операции:

пополнить мобильный;

перевести средства;

оплатить коммуналку и т.п.

Публикация о новости от "ПриватБанка" (скриншот: t.me/PrivatBank_insider)