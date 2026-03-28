Плати, или молчи: Трамп задумал отомстить НАТО из-за отсутствия поддержки против Ирана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Раздражение Белого дома вызвал отказ европейских союзников направить военные корабли в Ормузский пролив для противодействия Ирану. В ответ Трамп обдумывает ряд жестких мер.

Одна из его идей - это то, что страны с расходами на совместную оборону, которые ниже 5% ВВП, не смогут голосовать за совместные миссии, расширение блока и бюджетные расходы. Более того - союзники, которые не достигнут новой финансовой планки, могут остаться без защиты США в случае нападения.

"Вы не должны иметь возможность голосовать за расходование будущих денег, если не платите... Нам нужно начать разговор о том, что является угрозой и что делает альянс. Мы должны донести до людей, что действия Испании и Великобритании неприемлемы", - сказал один из собеседников издания.

Кроме того, Трамп снова планирует угрожать выводом контингента из Германии. Это его "идея", которую он обдумывает фактически с начала своего второго срока в Белом доме.

Источники сказали, что эти планы никогда официально не выносились на обсуждение в штаб-квартиру альянса в Брюсселе. Однако американские чиновники настаивали на модели "плати, или молчи" на дискуссионных форумах.

Также напряжение есть в отношениях с Великобританией. Отношения Трампа с премьером Великобритании Киром Стармером ухудшились после того, как Лондон сначала заблокировал использование военной базы Диего-Гарсия для операций США. Трамписты в Пентагоне жалуются, что Лондон стал "ненадежным союзником".