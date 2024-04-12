Платіжки зростуть? Чи готують українцям підвищення тарифів на комуналку

Питання підвищення тарифів на комуналку набуло актуальності із закінченням опалювального сезону, адже в уряді запевняли про стабільність цін у платіжках саме на цей період. До того ж загострилась ситуація в енергетиці на тлі обстрілів РФ, що може призвести до підвищення вартості світла для населення, як було торік.

Докладніше про ситуацію з тарифами на послуги ЖКГ, чи чекати на підвищення цін на електрику, воду та газ – в матеріалі РБК-Україна .

При підготовці використовувалися: публікації Урядового порталу, інтерв'ю міністра енергетики України Германа Галущенка Bloomberg, коментар заступниці голови Міненерго Світлани Гринчук в ефірі телемарафону, заява очільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, проєкт постанови НКРЕКП щодо тарифів на холодне водопостачання

Зміст:

РФ атакує енергетику. Як це може вплинути на вартість світла

Минулого року вартість електроенергії для населення зросла майже вдвічі – з 1,68 грн до 2,64 грн за 1 кВт. Основною причиною цього були обстріли російськими окупантами критичної інфраструктури. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, підвищення цін допомогло енергосистемі відновитися.

Проте цієї весни армія РФ знов масовано атакує енергооб'єкти. Внаслідок обстрілів була втрачено 80% генерації ДТЕК, зупинилася генерація ДніпроГЕС, зазнали масштабних руйнувань ТЕС і ТЕЦ у різних регіонах країни.

В Міненерго оцінюють ситуацію як складнішу за 2023 рік, але питання щодо підвищення тарифів ще не розглядають. Герман Галущенко заявив, що уряд вивчає різні можливості фінансування ліквідації пошкоджень, зокрема може йтися й про зростання цін на світло для населення.

Однак остаточного рішення наразі немає. Про це повідомила 7 квітня заступниця очільника Міненерго Світлана Гринчук. Вона пояснила, що для початку треба зрозуміти, на скільки можливо відновити енергосистему, щоб покривати все споживання.

За словами Гринчук, український уряд активно працює з партнерами над тим, яку допомогу вони можуть нам надати, щоб відновити пошкоджені та зруйновані енергооб'єкти, щоб пройти літній та наступний періоди.

"Рішення щодо підвищення тарифів сьогодні немає, але ми не можемо виключати цього, бо ситуація дійсно складна", – додала вона.

Фото: тарифи на світло – поки без змін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький бачить одним зі шляхів забезпечення населення електроенергією в умовах постійних атак РФ трансформацію енергосистеми. На його думку, стійку мережу можуть створити невеликі за розміром енергетичні джерела, але їх кількість повинна збільшитися, щоб не залежати від централізованого постачання.

Кудрицький вважає, що трансформація має відбутися за кошти приватних інвесторів та завдяки допомозі країн-партнерів. При цьому реформування не повинно перекладатися на плечі населення. Тобто тарифи на світло не повинні збільшуватися.

Варто зазначити, що 1 травня 2024 в Україні закінчується режим покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії. Він передбачав, що НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" компенсують постачальникам різницю між тарифом для населення у 2,64 грн/кВт-год і ринковою ціною ресурсу з коштів від своєї діяльності на ринку.

Втім, у Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на запит видання повідомили, що тарифи на світло для побутових споживачів найближчим часом переглядати не збираються.

Такими чином, ціна на світло для населення залишається на рівні 2,64 грн/кВт-год. Для власників двозонних лічильників діє "Нічний" тариф (1,23 грн/кВт-год), який дає змогу зекономити з 23:00 до 07:00.

Кілька спроб підвищення. Чи зміняться тарифи на холодну воду

Наприкінці 2022 року в Україні планували підвищити тарифи на холодну воду, однак рішення НКРЕКП відклали. Друга спроба була влітку, але після критики влади постанову Комісії також скасували.

Тому вартість послуг холодного водопостачання та водовідведення для населення поки залишається на рівні, що був до 24 лютого 2022.

Проте вже розроблений проєкт щодо нових цін на водопостачання. В ньому закладено двоетапне зростання вартості послуг в середньому на 30%.

Запропоновані тарифи для кожного водоканалу відрізняються, адже залежать від низки факторів: доступ до водних ресурсів у конкретному населеному пункті, вартість електроенергії та інші аспекти.

До прикладу, у Києві новий тариф на першому етапі підвищення пропонується у розмірі 40,77 грн/куб.м проти нинішнього 30,38 грн/куб.м, а на другому етапі – 46,89 грн/куб.м.

Також нові ціни мали встановити для водоканалів Дніпра, Черкас, Нікополя, Хмельницького, Вінниці, Рівного, Броварів, Ужгорода, Львова, Тернополя, Луцька, Івано-Франківська, Чернівців, Дрогобича.

Фото: вартість води хочуть підвищити на 30%, але рішення немає (Віталій Носач, РБК-Україна)

НКРЕКП збиралася затвердити підвищення тарифів на воду в лютому 2024, але засідання перенесли на невизначений термін.

Наразі в Комісії заявляють, що не готують жодних ініціатив щодо зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Чи підвищиться ціна газу для населення

Вартість газу для побутових споживачів залишається незмінною з довоєнних часів – 7,96 грн/кубометр.

Це стосується майже 98% побутових споживачів, які користується послугами "Нафтогазу". Приблизно 2% населення використовує послуги інших постачальників газу, тому їх тариф може дещо відрізнятися – від 7,7 до 9,9 грн/куб.м.

Фіксована ціна газу для населення від НАК "Нафтогаз" встановлена до 30 квітня 2024. Проте зміни вартості не планується. В Україні діє мораторій на підвищення тарифів, зокрема й газопостачання та розподіл газу до кінця війни та ще пів року після скасування режиму воєнного стану.

Крім того, в "Нафтогазі" зазначали, що Україна має власний видобуток та забезпечує свої потреби, а зменшення кількості промислових споживачів додатково впливає на ціни. Також на газовій біржі ціни за останній рік знизилися. Таким чином, підстав для зміни цін зараз немає.

В коментарі РБК-Україна у НКРЕКП також наголошували, що зараз не готують ініціатив щодо підвищення цін на природний газ, як і на воду та світло.

Фото: ціна на газ в Україні зафіксована (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мораторій під час війни. Які тарифи ЖКГ залишаться стабільними та скільки може діяти заборона на підвищення

З осені 2022 року в Україні діє мораторій уряду на частину тарифів ЖКГ: централізованого опалення, гарячого водопостачання та газу.

Опалення та гаряча вода

В регіонах тарифи на централізоване опалення можуть відрізнятися залежно від теплопостачальної кампанії, проте вони залишаються на довоєнному рівні.

До прикладу, в Києві вартість опалення – 1654,41 грн за 1 Гкал, у Львові – 1363,44 грн, у Черкасах – 1130,21 грн, у Дніпрі – 1741,32 грн.

При цьому варто зазначити, що у 2024 році опалювальний сезон в Україні завершився достроково. Тому сплатити за послугу потрібно буде лише за березень, якщо для домогосподарства не встановлена помісячна оплата протягом всього року.

За гарячу воду в столиці платять 97,98 грн/куб.м, у Львові – 95,26 грн, у Харкові – 93,22 грн. Цей тариф також "заморожений" на період воєнного стану.

Коли можуть скасувати мораторій та за яких умов

У постанові уряду встановлено термін дії мораторію на тарифи ЖКГ – до завершення дії в Україні режиму воєнного стану та ще 6 місяців після його скасування.

Водночас останній Меморандум з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.

Як зазначається в документі, стабілізація системи "зрештою вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат (особливо після того, як війна закінчиться), з одночасним виділенням адекватних та цільових ресурсів для вразливих домогосподарств".

За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише після завершення воєнного стану. При цьому Нацбанк припускає зниження безпекових ризиків для України у 2025 році.

"Прогнозом припускається збереження дії мораторію на окремі тарифи послуг ЖКГ (зокрема опалення та гарячу воду) до завершення дії воєнного стану. Далі очікується поетапне приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованого рівня протягом кількох років", – йдеться у звіті.