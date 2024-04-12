Платежки вырастут? Готовят ли украинцам повышение тарифов на коммуналку

Вопрос возможного повышения тарифов на коммуналку стал актуальным с окончанием отопительного сезона, ведь в правительстве уверяли в стабильности цен в платежках именно на этот период. К тому же обострилась ситуация в энергетике на фоне обстрелов РФ, что потенциально может привести к повышению стоимости света для населения, как было в прошлом году.

Подробнее о ситуации с тарифами на услуги ЖКХ, ожидать ли повышения цен на электричество, воду и газ – в материале РБК-Украина .

При подготовке использовались: публикации правительственного портала, интервью министра энергетики Украины Германа Галущенко Bloomberg, комментарий заместителя главы Минэнерго Светланы Гринчук в эфире телемарафона, заявление главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, проект постановления НКРЭКУ по тарифам на холодное водоснабжение.

Содержание:

РФ атакует энергетику. Как это может повлиять на стоимость света

В прошлом году стоимость электроэнергии для населения выросла почти вдвое – с 1,68 до 2,64 грн за 1 кВт. Основной причиной этого были обстрелы российскими оккупантами критической инфраструктуры. По словам министра энергетики Германа Галущенко, повышение цен помогло энергосистеме восстановиться.

Однако этой весной армия РФ снова массированно атакует энергообъекты. В результате обстрелов было потеряно 80% генерации ДТЭК, остановилась генерация ДнепроГЭС, пострадали ТЭС и ТЭЦ в разных регионах страны.

В Минэнерго оценивают ситуацию как более сложную чем в 2023 году, но вопрос о повышении тарифов еще не рассматривают. Герман Галущенко заявил, что правительство изучает разные возможности финансирования ликвидации повреждений, в частности речь может идти и о росте цен на свет для населения.

Однако окончательного решения пока нет. Об этом сообщила 7 апреля заместитель главы Минэнерго Светлана Гринчук. Она объяснила, что для начала нужно понять, на сколько можно восстановить энергосистему, чтобы покрывать все потребление.

По словам Гринчук, украинское правительство активно работает с партнерами над тем, какую помощь они могут оказать нам, чтобы восстановить поврежденные и разрушенные энергообъекты, чтобы пройти летний и последующий периоды.

"Решение о повышении тарифов сегодня нет, но мы не можем исключать этого, потому что ситуация действительно сложная", – добавила она.

Фото: тарифы на свет – пока без изменений (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий видит одним из путей обеспечения населения светом в условиях постоянных атак РФ трансформацию энергосистемы. По его мнению, устойчивую сеть могут создать небольшие по размеру энергетические источники, но их количество должно увеличиться, чтобы не зависеть от централизованных поставок.

Кудрицкий считает, что трансформация должна состояться за счет частных инвесторов и благодаря помощи стран-партнеров. При этом реформирование не должно перекладываться на плечи населения. То есть тарифы на свет не должны увеличиваться.

Стоит отметить, что 1 мая 2024 в Украине заканчивается режим возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии. Он предусматривал, что НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" компенсируют поставщикам разницу между тарифом для населения в 2,64 грн/кВт-ч и рыночной ценой ресурса из средств своей деятельности на рынке.

Впрочем, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на запрос издания сообщили, что тарифы на свет для бытовых потребителей в ближайшее время пересматривать не собираются.

Таким образом, цена на свет для населения остается на уровне 2,64 грн/кВт-ч. Для владельцев двухзонных счетчиков действует "Ночной" тариф (1,23 грн/кВт-ч), позволяющий сэкономить с 23:00 до 07:00.

Несколько попыток повышения. Изменятся ли тарифы на холодную воду

В конце 2022 года в Украине планировали повысить тарифы на холодную воду, однако решение НКРЭКУ отложили. Вторая попытка была летом, но после критики властей постановление Комиссии также было отменено.

Поэтому стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения для населения пока остается на уровне, который был до 24 февраля 2022.

Однако уже разработан проект новых цен на водоснабжение. В нем заложен двухэтапный рост стоимости услуг в среднем на 30%.

Предлагаемые тарифы для каждого водоканала отличаются, ведь зависят от ряда факторов: доступ к водным ресурсам в конкретном населенном пункте, стоимость электроэнергии и другие аспекты.

Например, в Киеве новый тариф на первом этапе повышения предлагается в размере 40,77 грн/куб.м вместо нынешнего 30,38 грн/куб.м, а на втором этапе – 46,89 грн/куб.м.

Также новые цены должны установить для водоканалов Днепра, Черкасс, Никополя, Хмельницкого, Винницы, Ровно, Броваров, Ужгорода, Львова, Тернополя, Луцка, Ивано-Франковска, Черновцов, Дрогобыча.

Фото: стоимость воды хотят повысить на 30%, но решения нет (Виталий Носач, РБК-Украина)

НКРЭКУ собиралась утвердить повышение тарифов на воду в феврале 2024 года, но заседание перенесли на неопределенный срок.

В Комиссии заявляют, что сейчас не готовят никаких инициатив по изменению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Вырастет ли цена на газ для населения

Стоимость газа для бытовых потребителей остается неизменной с довоенных времен – 7,96 грн/кубометр.

Это касается почти 98% бытовых потребителей, пользующихся услугами "Нафтогаза". Приблизительно 2% населения использует услуги других поставщиков газа, поэтому их тариф может несколько отличаться – от 7,7 до 9,9 грн/куб.м.

Фиксированная цена газа для населения от НАК "Нафтогаз" установлена до 30 апреля 2024 года. Однако изменения стоимости не планируется. В Украине действует мораторий на повышение тарифов, в том числе на газоснабжение и распределение газа до конца войны и еще полгода после отмены режима военного положения.

Кроме того, в "Нафтогазе" отмечали, что Украина имеет свою добычу и обеспечивает свои потребности, а уменьшение количества промышленных потребителей дополнительно влияет на цены. Также на газовой бирже цены за последний год снизились. Таким образом, оснований для изменения цен сейчас нет.

В комментарии РБК-Украина в НКРЭКУ также отмечали, что сейчас не готовят инициатив по повышению цен на природный газ, как и на воду и свет.

Фото: цена на газ в Украине зафиксирована (Виталий Носач, РБК-Украина)

Мораторий во время войны. Какие тарифы ЖКХ останутся стабильными и сколько может действовать запрет на повышение

С осени 2022 в Украине действует мораторий правительства на часть тарифов ЖКХ: централизованного отопления, горячего водоснабжения и газа.

Отопление и горячая вода

В регионах тарифы на централизованное отопление могут отличаться в зависимости от теплоснабжающей компании, однако они остаются на довоенном уровне.

К примеру, в Киеве стоимость отопления – 1654,41 грн. за 1 Гкал, во Львове – 1363,44 грн., в Черкассах – 1130,21 грн., в Днепре – 1741,32 грн.

При этом следует отметить, что в 2024 году отопительный сезон в Украине завершился досрочно. Поэтому оплатить услугу нужно будет только за март, если для домохозяйства не установлена помесячная оплата в течение всего года.

За горячую воду в столице платят 97,98 грн./куб.м, во Львове – 95,26 грн., в Харькове – 93,22 грн. Этот тариф также "заморожен" на период военного положения.

Когда могут отменить мораторий и при каких условиях

В постановлении правительства установлен срок действия моратория на тарифы ЖКХ – до завершения действия в Украине режима военного положения и еще 6 месяцев после его отмены.

В то же время, последний Меморандум с МВФ допускает постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания.

Как отмечается в документе, стабилизация системы "в конечном итоге потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов (особенно после того, как война закончится), с выделением адекватных и целевых ресурсов для уязвимых домохозяйств".

По прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только после окончания военного положения. При этом Нацбанк предполагает снижение рисков безопасности для Украины в 2025 году.

"Прогнозом допускается сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в том числе отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствие с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет", – говорится в отчете.