Плата за "розкіш". Чому за квартири та машини українцям "капають" податки і як про це дізнатися

Володіння нерухомістю чи сучасним автомобілем - це не лише комфорт, а й певні зобов’язання перед державою. Податок на майно та транспортний податок можуть здаватися складними через безліч нюансів: від розміру площі до року випуску авто.
Про те, кому, за що і скільки доводиться платити в 2026 році, а також як податкова формує ці нарахування - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Щороку власники нерухомості та дорогого автотранспорту отримують податкові повідомлення, які часто викликають запитання: чому сума саме така, за що доводиться платити і що робити, якщо дані в квитанції здаються помилковими.
У відповідь на запит РБК-Україна у Державній податковій службі пояснили, за що саме нараховують "податок на розкіш", які пільги діють для власників житла та як перевірити свої дані, щоб не переплатити зайвого.
Хто платить: усі власники житлової та нежитлової нерухомості (фізичні та юридичні особи).
Як нараховується: податкова сама обчислює суму і надсилає повідомлення-рішення з реквізитами до 1 липня року, що настає за звітним.
Пільгові площі (не оподатковуються):
Важливо: пільга не діє, якщо об'єкти здаються в оренду або використовуються для бізнесу, а також якщо площа перевищує встановлені ліміти (300 кв. м для квартир та 600 кв. м для будинків).
Додатковий податок: Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або будинку більше 500 кв. м, сума податку збільшується на 25 000 грн за кожен такий об'єкт.
На що сплачується: лише на легкові авто, яким не більше 5 років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат.
Перелік авто: перелік автомобілів, що підлягають оподаткуванню, щорічно публікується на офіційному сайті Мінекономіки.
Технічний стан: пошкодження в ДТП чи несправність авто не звільняють від податку. Сплата припиняється, лише якщо авто було офіційно знищене та зняте з реєстрації.
Викрадення авто: якщо авто викрали, податок не сплачується з місяця, наступного за місяцем початку розслідування (потрібен документ із поліції).
Якщо ви отримали повідомлення з помилковою сумою, ви маєте право звернутися до податкової за своєю податковою адресою для звірки даних (особисто, поштою або через Електронний кабінет).
Якщо розбіжності підтвердяться, податкова надішле нове повідомлення, а старе вважатиметься скасованим.
Податок не нараховується за майно, розташоване на територіях активних бойових дій або в окупації.
Для застосування пільг щодо пошкодженого майна ключовим є внесення даних до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій.
Довідки від ДСНС самі по собі не є достатньою підставою - відомості мають бути в реєстрі.
Сплатити податок потрібно протягом 60 днів з моменту вручення податкового повідомлення-рішення.
Штрафи за несвоєчасну сплату:
Додатково за кожен день прострочення нараховується пеня.
Якщо податкова не надіслала повідомлення до 1 липня, ви звільняєтесь від штрафів за несвоєчасну сплату.