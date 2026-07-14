Податок на квартири 2026: хто має заплатити за "зайві" метри та який критерій "розкоші"

В Україні діє податок на нерухомість (так званий "податок на розкіш"), розмір якого залежить від загальної площі житла. Податкова служба самостійно розраховує суму, яку власники мають сплатити за "зайві" квадратні метри.

Як працює система нарахування у 2026 році, хто може розраховувати на пільги та за яких умов до суми податку додається ще 25 тисяч гривень - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Хто платить: Власники квартир площею понад 60 кв. м або будинків понад 120 кв. м.

Власники квартир площею понад 60 кв. м або будинків понад 120 кв. м. Як рахують: Податок сплачується лише за "зайві" квадратні метри, що перевищують ці пільгові норми.

Податок сплачується лише за "зайві" квадратні метри, що перевищують ці пільгові норми. "Податок на розкіш": Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або будинку - 500 кв. м, до загальної суми податку додається фіксований платіж у розмірі 25 000 гривень.

Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або будинку - 500 кв. м, до загальної суми податку додається фіксований платіж у розмірі 25 000 гривень. Ставка: Встановлюється місцевою владою, але не може бути вищою за 1,5% від мінімальної зарплати (станом на 1 січня звітного року) за кожен "зайвий" метр.

Встановлюється місцевою владою, але не може бути вищою за 1,5% від мінімальної зарплати (станом на 1 січня звітного року) за кожен "зайвий" метр. Терміни: Податкова служба самостійно розраховує суму та надсилає квитанції до 1 липня року, що настає за звітним.

Як повідомили у відповідь на запит РБК-Україна у Державній податковій службі, податком оподатковується загальна площа житлової та нежитлової нерухомості.

Ставка податку встановлюється місцевими радами, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня звітного року) за 1 квадратний метр.

Особливості для фізичних осіб

Як нараховується: Суму податку розраховує податкова служба за місцем реєстрації власника нерухомості.

Суму податку розраховує податкова служба за місцем реєстрації власника нерухомості. Повідомлення: Платник отримує повідомлення-рішення з розрахунком суми та реквізитами для оплати до 1 липня року, що настає за звітним.

Пільгові площі (зменшення податку): Податок нараховується на площу, що перевищує встановлені норми:

Для квартир - сума податку рахується з площі за вирахуванням 60 кв. метрів.

Для будинків - за вирахуванням 120 кв. метрів.

Для різних типів нерухомості (квартира + будинок) - за вирахуванням 180 кв. метрів.

Винятки: Пільги не надаються, якщо нерухомість здається в оренду, використовується для отримання доходів, або якщо площа об'єкта перевищує 300 кв. м для квартири, 600 кв. м для будинку або 900 кв. м для їх поєднання.

Додатковий податок: Якщо квартира більша за 300 кв. м або будинок - за 500 кв. м, до суми податку додається 25 000 гривень за кожен такий об'єкт.

Пільги: Місцеві ради можуть встановлювати додаткові пільги для фізичних осіб, враховуючи їхній майновий стан та доходи.

Особливості для нежитлової нерухомості

Податок розраховується шляхом множення повної загальної площі кожного об'єкта на ставку податку. Пільгові квадратні метри тут не застосовуються.

Особливості для юридичних осіб

Юридичні особи розраховують суму податку самостійно станом на 1 січня звітного року і подають податкову декларацію. Для них не діють пільги щодо зменшення бази оподаткування на 60, 120 чи 180 кв. метрів.