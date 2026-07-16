Податок на авто у 2026-му: хто має заплатити та які критерії визначення моделей
В Україні діє транспортний податок (так званий "податок на розкіш"), розмір якого є фіксованим, але залежить від характеристик автомобіля. Податкова служба спільно з Міністерством економіки щороку визначають критерії та перелік машин, за які власникам доведеться сплатити гроші до бюджету.
Як працює система нарахування у 2026 році, власники яких авто зобов'язані платити податок та де шукати офіційний список моделей – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Хто платить: Фізичні та юридичні особи (зокрема й нерезиденти), які є власниками легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні.
- Критерії: Податком обкладаються машини віком до 5 років (включно), середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальних зарплат.
- Як рахують вартість: Мінекономіки вираховує ринкову ціну за спеціальною методикою Кабміну, враховуючи марку, модель, рік випуску, об'єм двигуна та тип пального.
- Офіційний список: Повний перелік конкретних автомобілів, які підлягають оподаткуванню, оприлюднюється виключно на офіційному вебсайті Мінекономіки.
- Ставка та терміни: Сума податку становить 25 тисяч гривень на рік. Фізичні особи сплачують протягом 60 днів після отримання ППР, а компанії – декларують самостійно і платять щоквартально.
Хто зобов'язаний платити податок
Як повідомили у відповідь на запит у Державній податковій службі (ДПС), платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти України.
Обов'язок сплати виникає у разі наявності зареєстрованих в Україні згідно з чинним законодавством власних легкових автомобілів, що відповідно до підпункту 267.2.1 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.
Критерії: які автомобілі підпадають під податок у 2026 році
Відповідно до законодавства, об'єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, що відповідають двом обов'язковим вимогам:
- З року випуску яких минуло не більше ніж п’ять років (включно).
- Середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. На сьогодні ця сума становить 3,2 млн гривень, виходячи з актуального розміру мінімалки у 8 647 грн.
Як визначають вартість та де шукати перелік авто
Визначенням середньоринкової вартості автомобілів займається Мінекономіки за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів. Розрахунок роблять станом на 1 січня податкового року, виходячи з таких параметрів:
- марка;
- модель;
- рік випуску;
- об’єм циліндрів двигуна;
- тип пального.
У ДПС наголосили, що статтею 267 Кодексу передбачено розміщення інформації про об’єкти оподаткування у вигляді детального переліку виключно на офіційному вебсайті Мінекономіки. Щороку до 1 лютого звітного року міністерство зобов'язане оприлюднити цей список.
Також на сайті Мінекономіки є спеціальний калькулятор, де можна самостійно розрахувати середньоринкову вартість свого автомобіля онлайн. Для цього достатньо ввести марку, модель, рік випуску та технічні характеристики машини.
Нагадаємо, крім транспортного податку, в Україні також діє податок на нерухомість, який є ще одним різновидом так званого "податку на розкіш". Його розмір безпосередньо залежить від загальної площі житла, а платіж нараховується на квадратні метри, що перевищують встановлені пільгові норми (понад 60 кв. м для квартир та 120 кв. м для будинків).