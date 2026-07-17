Плата за "роскошь". Почему за квартиры и машины украинцам "капают" налоги и как об этом узнать

Владение недвижимостью или современным автомобилем - это не только комфорт, но и определенные обязательства перед государством. Налог на имущество и транспортный налог могут казаться сложными из-за множества нюансов: от размера площади до года выпуска авто.
О том, кому, за что и сколько приходится платить в 2026 году, а также как налоговая формирует эти начисления - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Каждый год владельцы недвижимости и дорогостоящего автотранспорта получают налоговые уведомления, которые часто вызывают вопросы: почему сумма именно такая, за что приходится платить и что делать, если данные в квитанции кажутся ошибочными.
В ответ на запрос РБК-Украина в Государственной налоговой службе объяснили, за что начисляют "налог на роскошь", какие льготы действуют для собственников жилья и как проверить свои данные, чтобы не переплатить лишнего.
Кто платит: все владельцы жилой и нежилой недвижимости (физические и юридические лица).
Как начисляется: налоговая сама исчисляет сумму и направляет уведомления-решения с реквизитами до 1 июля года, следующего за отчетным.
Льготные площади (не облагаются налогом):
Важно: льгота не действует, если объекты сдаются в аренду или используются для бизнеса, а также если площадь превышает установленные лимиты (300 кв. м для квартир и 600 кв. м для домов).
Дополнительный налог: Если площадь квартиры превышает 300 кв. м или дома более 500 кв. м, сумма налога увеличивается на 25 000 грн за каждый такой объект.
На что оплачивается: только на легковые автомобили, которым не больше 5 лет, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат.
Перечень авто: перечень подлежащих налогообложению автомобилей ежегодно публикуется на официальном сайте Минэкономики.
Техническое состояние: повреждение в ДТП или неисправность автомобиля не освобождают от налога. Оплата прекращается, только если автомобиль был официально уничтожен и снят с регистрации.
Угон авто: если авто угнали, налог не уплачивается с месяца, следующего за месяцем начала расследования (необходим документ из полиции).
Если вы получили уведомление с ошибочной суммой, вы имеете право обратиться к налоговому по своему налоговому адресу для сверки данных (лично, по почте или в электронном кабинете).
Если разногласия подтвердятся, налоговая пошлет новое сообщение, а старое будет считаться отмененным.
Налог не начисляется за имущество, расположенное на территориях активных боевых действий или в оккупации.
Для применения льгот по поврежденному имуществу ключевым является внесение данных в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий.
Справки от ГСЧС сами по себе не являются достаточным основанием - сведения должны быть в реестре.
Уплатить налог нужно в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения.
Штрафы за несвоевременную оплату:
Дополнительно за каждый день просрочки начисляется пеня.
Если налоговая не направила сообщение до 1 июля, вы освобождаетесь от штрафов за несвоевременную уплату.