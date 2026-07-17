Плата за "розкіш". Чому за квартири та машини українцям "капають" податки і як про це дізнатися

Володіння нерухомістю чи сучасним автомобілем - це не лише комфорт, а й певні зобов’язання перед державою. Податок на майно та транспортний податок можуть здаватися складними через безліч нюансів: від розміру площі до року випуску авто.

Про те, кому, за що і скільки доводиться платити в 2026 році, а також як податкова формує ці нарахування - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Хто платить: Усі власники нерухомості (фізичні та юридичні особи) та власники легкових авто, яким не більше 5 років, а їхня вартість перевищує 375 мінімальних зарплат.

Усі власники нерухомості (фізичні та юридичні особи) та власники легкових авто, яким не більше 5 років, а їхня вартість перевищує 375 мінімальних зарплат. Пільги на нерухомість: Держава не оподатковує 60 кв. м для квартир, 120 кв. м - для будинків та 180 кв. м - для різних типів житла. Пільга не діє для бізнес-об'єктів та житла великої площі.

Держава не оподатковує 60 кв. м для квартир, 120 кв. м - для будинків та 180 кв. м - для різних типів житла. Пільга не діє для бізнес-об'єктів та житла великої площі. Транспортний податок: Сплачується лише за престижні нові авто. Пошкодження в ДТП чи технічна несправність не є підставою для звільнення від сплати.

Сплачується лише за престижні нові авто. Пошкодження в ДТП чи технічна несправність не є підставою для звільнення від сплати. Як дізнатися про суму: Податкова надсилає повідомлення-рішення з розрахунком до 1 липня. Якщо ви не згодні з цифрою - зверніться до податкової за своєю адресою для звірки.

Податкова надсилає повідомлення-рішення з розрахунком до 1 липня. Якщо ви не згодні з цифрою - зверніться до податкової за своєю адресою для звірки. Пошкоджене майно: Власники об’єктів, знищених або пошкоджених внаслідок бойових дій, звільняються від податку. Для цього дані про об’єкт мають бути внесені до відповідного Державного реєстру.

Власники об’єктів, знищених або пошкоджених внаслідок бойових дій, звільняються від податку. Для цього дані про об’єкт мають бути внесені до відповідного Державного реєстру. Терміни: Податок необхідно сплатити протягом 60 днів з моменту вручення повідомлення. Затримка тягне за собою штрафи (5-10% від суми) та пеню.

Щороку власники нерухомості та дорогого автотранспорту отримують податкові повідомлення, які часто викликають запитання: чому сума саме така, за що доводиться платити і що робити, якщо дані в квитанції здаються помилковими.

У відповідь на запит РБК-Україна у Державній податковій службі пояснили, за що саме нараховують "податок на розкіш", які пільги діють для власників житла та як перевірити свої дані, щоб не переплатити зайвого.

Податок на нерухомість

Хто платить: усі власники житлової та нежитлової нерухомості (фізичні та юридичні особи).

Як нараховується: податкова сама обчислює суму і надсилає повідомлення-рішення з реквізитами до 1 липня року, що настає за звітним.

Пільгові площі (не оподатковуються):

квартири - 60 кв. м;

житлові будинки - 120 кв. м;

різні типи (будинок + квартира) - 180 кв. м.

Важливо: пільга не діє, якщо об'єкти здаються в оренду або використовуються для бізнесу, а також якщо площа перевищує встановлені ліміти (300 кв. м для квартир та 600 кв. м для будинків).

Додатковий податок: Якщо площа квартири перевищує 300 кв. м або будинку більше 500 кв. м, сума податку збільшується на 25 000 грн за кожен такий об'єкт.

Транспортний податок

На що сплачується: лише на легкові авто, яким не більше 5 років, а їхня середньоринкова вартість перевищує 375 мінімальних зарплат.

Перелік авто: перелік автомобілів, що підлягають оподаткуванню, щорічно публікується на офіційному сайті Мінекономіки.

Технічний стан: пошкодження в ДТП чи несправність авто не звільняють від податку. Сплата припиняється, лише якщо авто було офіційно знищене та зняте з реєстрації.

Викрадення авто: якщо авто викрали, податок не сплачується з місяця, наступного за місяцем початку розслідування (потрібен документ із поліції).

Що робити, якщо виявили помилку в податках?

Якщо ви отримали повідомлення з помилковою сумою, ви маєте право звернутися до податкової за своєю податковою адресою для звірки даних (особисто, поштою або через Електронний кабінет).

Якщо розбіжності підтвердяться, податкова надішле нове повідомлення, а старе вважатиметься скасованим.

Пільги для пошкодженого майна

Податок не нараховується за майно, розташоване на територіях активних бойових дій або в окупації.

Для застосування пільг щодо пошкодженого майна ключовим є внесення даних до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій.

Довідки від ДСНС самі по собі не є достатньою підставою - відомості мають бути в реєстрі.

Штрафи за прострочення

Сплатити податок потрібно протягом 60 днів з моменту вручення податкового повідомлення-рішення.

Штрафи за несвоєчасну сплату:

затримка до 30 днів - 5% від суми боргу;

затримка понад 30 днів - 10% від суми боргу.

Додатково за кожен день прострочення нараховується пеня.

Якщо податкова не надіслала повідомлення до 1 липня, ви звільняєтесь від штрафів за несвоєчасну сплату.