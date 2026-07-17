Плата за "роскошь". Почему за квартиры и машины украинцам "капают" налоги и как об этом узнать
Владение недвижимостью или современным автомобилем - это не только комфорт, но и определенные обязательства перед государством. Налог на имущество и транспортный налог могут казаться сложными из-за множества нюансов: от размера площади до года выпуска авто.
О том, кому, за что и сколько приходится платить в 2026 году, а также как налоговая формирует эти начисления - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Кто платит: Все владельцы недвижимости (физические и юридические лица) и владельцы легковых автомобилей, которым не больше 5 лет, а их стоимость превышает 375 минимальных зарплат.
- Льготы на недвижимость: Государство не облагает налогом 60 кв. м для квартир, 120 кв. м - для домов и 180 кв. м - для разных типов жилья. Льгота не действует для бизнес-объектов и жилья большой площади.
- Транспортный налог: Уплачивается только за новые престижные авто. Повреждения в ДТП или техническая неисправность не являются основанием для освобождения от уплаты.
- Как узнать сумму: Налоговая посылает уведомления-решения с расчетом до 1 июля. Если вы не согласны с цифрой - обратитесь в налоговый по своему адресу для сверки.
- Поврежденное имущество: Владельцы объектов, уничтоженных или поврежденных в результате боевых действий, освобождаются от налога. Для этого данные об объекте должны быть внесены в соответствующий Государственный реестр.
- Сроки: Налог необходимо уплатить в течение 60 дней с момента вручения уведомления. Задержка влечет штрафы (5-10% от суммы) и пеню.
Каждый год владельцы недвижимости и дорогостоящего автотранспорта получают налоговые уведомления, которые часто вызывают вопросы: почему сумма именно такая, за что приходится платить и что делать, если данные в квитанции кажутся ошибочными.
В ответ на запрос РБК-Украина в Государственной налоговой службе объяснили, за что начисляют "налог на роскошь", какие льготы действуют для собственников жилья и как проверить свои данные, чтобы не переплатить лишнего.
Налог на недвижимость
Кто платит: все владельцы жилой и нежилой недвижимости (физические и юридические лица).
Как начисляется: налоговая сама исчисляет сумму и направляет уведомления-решения с реквизитами до 1 июля года, следующего за отчетным.
Льготные площади (не облагаются налогом):
- квартиры - 60 кв. м;
- жилые дома - 120 кв. м;
- разные типы (дом + квартира) - 180 кв. м.
Важно: льгота не действует, если объекты сдаются в аренду или используются для бизнеса, а также если площадь превышает установленные лимиты (300 кв. м для квартир и 600 кв. м для домов).
Дополнительный налог: Если площадь квартиры превышает 300 кв. м или дома более 500 кв. м, сумма налога увеличивается на 25 000 грн за каждый такой объект.
Транспортный налог
На что оплачивается: только на легковые автомобили, которым не больше 5 лет, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных зарплат.
Перечень авто: перечень подлежащих налогообложению автомобилей ежегодно публикуется на официальном сайте Минэкономики.
Техническое состояние: повреждение в ДТП или неисправность автомобиля не освобождают от налога. Оплата прекращается, только если автомобиль был официально уничтожен и снят с регистрации.
Угон авто: если авто угнали, налог не уплачивается с месяца, следующего за месяцем начала расследования (необходим документ из полиции).
Что делать, если обнаружили ошибку в налогах?
Если вы получили уведомление с ошибочной суммой, вы имеете право обратиться к налоговому по своему налоговому адресу для сверки данных (лично, по почте или в электронном кабинете).
Если разногласия подтвердятся, налоговая пошлет новое сообщение, а старое будет считаться отмененным.
Льготы для поврежденного имущества
Налог не начисляется за имущество, расположенное на территориях активных боевых действий или в оккупации.
Для применения льгот по поврежденному имуществу ключевым является внесение данных в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий.
Справки от ГСЧС сами по себе не являются достаточным основанием - сведения должны быть в реестре.
Штрафы за просрочку
Уплатить налог нужно в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения.
Штрафы за несвоевременную оплату:
- задержка до 30 дней - 5% от суммы долга;
- задержка свыше 30 дней - 10% от суммы долга.
Дополнительно за каждый день просрочки начисляется пеня.
Если налоговая не направила сообщение до 1 июля, вы освобождаетесь от штрафов за несвоевременную уплату.