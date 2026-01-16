Плануйте поїздки заздалегідь: як у Києві змінять маршрути автобусів на вихідних (карта)

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили про скасування проведення продуктових ярмарків у столиці (до 15 січня включно) - з огляду на очікуване ускладнення погодніх умов.

Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан нагадала, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.

Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.

Читайте також, хто несе відповідальність за неприбраний сніг і лід на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях, біля приватних ділянок чи будівель, та як правильно діяти у разі травмування через неналежне утримання тієї чи іншої локації взимку.