Планируйте поездки заранее: как в Киеве изменят маршруты автобусов на выходных (карта)

Напомним, ранее в КГГА сообщили об отмене проведения продуктовых ярмарок в столице (до 15 января включительно) - учитывая ожидаемое осложнение погодных условий.

Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан напомнила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

