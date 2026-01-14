Морози не відступають: де в Україні завтра буде -23 і сніг

Впродовж завтрашнього дня, 15 січня, погода в Україні очікується морозна. Вночі температура повітря у деяких областях може "впасти" місцями до -23 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

В яких областях завтра ймовірні опади

На наступну добу - 15 січня - в УкрГМЦ прогнозують "різноманітну погоду".

"Оскільки по-різному складаються погодні процеси в нижніх шарах атмосфери і на висотах", - пояснили українцям.

Так, біля земної поверхні переважатиме область високого тиску.

При цьому погода без опадів очікується лише:

у більшості північних областей;

у Черкаській області;

вдень також - на Закарпатті та Прикарпатті.

"На решті території атмосферний фронт і тепліше вологе повітря на висотах зумовлять опади у вигляді снігу та мокрого снігу", - розповіли в Укргідрометцентрі.

Найбільше опадів прогнозують:

вночі - на Прикарпатті та місцями у Волинській області;

вдень - у Приазов'ї.

"Також, зверніть увагу, що на дорогах подекуди утримуватиметься ожеледиця", - додали в УкрГМЦ.

Де в Україні 15 січня буде найхолодніше

Виходячи із прогнозованої на завтра температури повітря, найхолодніше буде у північних областях України:

вночі - близько 15-20 градусів морозу (місцями до -23 градусів за Цельсієм);

вдень - близько 10-15 градусів морозу.

Тим часом найменше морозу очікується на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни:

вночі - від 3 до 8 градусів нижче нуля;

вдень - в межах від 0 до -5 градусів.

На решті території України в четвер буде "помірно холодно":

вночі - близько 10-15 градусів морозу;

в денні години - від 7 до 12 градусів зі знаком мінус.

Прогноз погоди в Україні на 15 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою у Києві та області

Згідно з інформацією УкрГМЦ, у місті Києві та в Київській області погода впродовж 15 січня буде хмарною, з проясненнями.

Опадів не передбачається. На дорогах - подекуди ожеледиця.

Вітер - переважно північно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - 17-19 градусів нижче нуля;

по області - 15-20 градусів морозу, місцями до -23 градусів.

Температура повітря вдень:

у Києві - 11-13 градусів морозу.

по області - 10-15 градусів морозу.

Прогноз погоди на завтра для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Як довго прогрівати авто в мороз: поради водіям

Автоексперт Євген Муджирі у коментарі для РБК-Україна розповів, що сама по собі їзда на авто у сильний мороз "не є небезпечною".

"Якщо автомобіль технічно справний і водій дотримується базових правил експлуатації", - зауважив він.

При цьому фахівець нагадав, що найбільше навантаження у холод припадає на:

акумулятор;

моторне масло;

паливну систему.

Муджирі повідомив також, що сучасні автомобілі не потребують тривалого прогріву на холостому ходу.

"Достатньо 30-60 секунд після запуску, щоб масло почало циркулювати", - уточнив експерт.

Отже, оптимальна "тактика", за його словами, є такою: "почати рух спокійно, без різких прискорень, даючи двигуну прогрітися вже в русі".

"Довгий прогрів на місці збільшує витрату пального, утворення нагару та шкодить екології (на жаль, про останнє у нас майже не згадують)", - підсумував спеціаліст.