Морози не відступають: де в Україні завтра буде -23 і сніг
Впродовж завтрашнього дня, 15 січня, погода в Україні очікується морозна. Вночі температура повітря у деяких областях може "впасти" місцями до -23 градусів за Цельсієм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
В яких областях завтра ймовірні опади
На наступну добу - 15 січня - в УкрГМЦ прогнозують "різноманітну погоду".
"Оскільки по-різному складаються погодні процеси в нижніх шарах атмосфери і на висотах", - пояснили українцям.
Так, біля земної поверхні переважатиме область високого тиску.
При цьому погода без опадів очікується лише:
- у більшості північних областей;
- у Черкаській області;
- вдень також - на Закарпатті та Прикарпатті.
"На решті території атмосферний фронт і тепліше вологе повітря на висотах зумовлять опади у вигляді снігу та мокрого снігу", - розповіли в Укргідрометцентрі.
Найбільше опадів прогнозують:
- вночі - на Прикарпатті та місцями у Волинській області;
- вдень - у Приазов'ї.
"Також, зверніть увагу, що на дорогах подекуди утримуватиметься ожеледиця", - додали в УкрГМЦ.
Де в Україні 15 січня буде найхолодніше
Виходячи із прогнозованої на завтра температури повітря, найхолодніше буде у північних областях України:
- вночі - близько 15-20 градусів морозу (місцями до -23 градусів за Цельсієм);
- вдень - близько 10-15 градусів морозу.
Тим часом найменше морозу очікується на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни:
- вночі - від 3 до 8 градусів нижче нуля;
- вдень - в межах від 0 до -5 градусів.
На решті території України в четвер буде "помірно холодно":
- вночі - близько 10-15 градусів морозу;
- в денні години - від 7 до 12 градусів зі знаком мінус.
Прогноз погоди в Україні на 15 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з погодою у Києві та області
Згідно з інформацією УкрГМЦ, у місті Києві та в Київській області погода впродовж 15 січня буде хмарною, з проясненнями.
Опадів не передбачається. На дорогах - подекуди ожеледиця.
Вітер - переважно північно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вночі:
- у Києві - 17-19 градусів нижче нуля;
- по області - 15-20 градусів морозу, місцями до -23 градусів.
Температура повітря вдень:
- у Києві - 11-13 градусів морозу.
- по області - 10-15 градусів морозу.
Прогноз погоди на завтра для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Як довго прогрівати авто в мороз: поради водіям
Автоексперт Євген Муджирі у коментарі для РБК-Україна розповів, що сама по собі їзда на авто у сильний мороз "не є небезпечною".
"Якщо автомобіль технічно справний і водій дотримується базових правил експлуатації", - зауважив він.
При цьому фахівець нагадав, що найбільше навантаження у холод припадає на:
- акумулятор;
- моторне масло;
- паливну систему.
Муджирі повідомив також, що сучасні автомобілі не потребують тривалого прогріву на холостому ходу.
"Достатньо 30-60 секунд після запуску, щоб масло почало циркулювати", - уточнив експерт.
Отже, оптимальна "тактика", за його словами, є такою: "почати рух спокійно, без різких прискорень, даючи двигуну прогрітися вже в русі".
"Довгий прогрів на місці збільшує витрату пального, утворення нагару та шкодить екології (на жаль, про останнє у нас майже не згадують)", - підсумував спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві з огляду на очікувані погодні умови вирішили скасувати проведення продуктових ярмарків.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан нагадала, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Читайте також, як полярне повітря затікає у наші широти й впливає на погоду.