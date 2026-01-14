У Києві скасували продуктові ярмарки: що сталось
У Києві скасували проведення продуктових ярмарків найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Чому та як довго не буде продуктових ярмарків
Згідно з інформацією КМДА, скасувати проведення продуктових ярмарків у столиці вирішили з огляду на очікувані погодні умови.
Уточнюється, що синоптики прогнозували на найближчий час:
- зниження температури навколишнього середовища;
- ожеледицю на дорогах.
У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва попередили мешканців і гостей міста, що таке рішення схвалили до 15 січня включно.
Де продуктові ярмарки можуть бути пізніше
Варто зазначити, що раніше продуктові сільськогосподарські ярмарки були заплановані у різних районах Києва на кожен день тижня.
Отже, у п'ятницю, 16 січня, вони можуть відбутись за такими адресами:
- Голосіївський район - просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницький район - вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянський район - вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровський район - вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерський район - перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- Святошинський район - вул. Підлісна, 8;
- Солом'янський район - вул. Освіти (в межах просп. Повітряних Сил і вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім'ї Бродських);
- Шевченківський район - ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
Тим часом на суботу, 17 січня, ярмарки були заплановані:
- у Голосіївському районі - вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі - вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі - вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
- у Дніпровському районі - бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
- в Оболонському районі - вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- у Подільському районі - просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Солом'янському районі - вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
- у Шевченківському районі - вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.
Насамкінець у неділю, 18 січня, ярмарки планували проводити:
- у Голосіївському районі - вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- у Дарницькому районі - вул. Здолбунівська, 4;
- у Дніпровському районі - вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Печерському районі - вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- у Шевченківському районі - вул. Татарська, 32-38.
Нагадаємо, найближчими днями погода в Україні очікується все ще з морозами, але вже без хуртовин.
Так, сьогодні (в середу, 14 січня) вдень місцями може бути до 14 градусів морозу (тоді як на ніч прогнозували до -20 градусів за Цельсієм).
З огляду на поточні погодні умови, начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан нагадала, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.