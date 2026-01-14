У Києві скасували продуктові ярмарки: що сталось

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Чому та як довго не буде продуктових ярмарків

Згідно з інформацією КМДА, скасувати проведення продуктових ярмарків у столиці вирішили з огляду на очікувані погодні умови.

Уточнюється, що синоптики прогнозували на найближчий час:

зниження температури навколишнього середовища;

ожеледицю на дорогах.

У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва попередили мешканців і гостей міста, що таке рішення схвалили до 15 січня включно.

Де продуктові ярмарки можуть бути пізніше

Варто зазначити, що раніше продуктові сільськогосподарські ярмарки були заплановані у різних районах Києва на кожен день тижня.

Отже, у п'ятницю, 16 січня, вони можуть відбутись за такими адресами:

Голосіївський район - просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницький район - вул. Анни Ахматової, 31;

Деснянський район - вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровський район - вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

Печерський район - перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

Святошинський район - вул. Підлісна, 8;

Солом'янський район - вул. Освіти (в межах просп. Повітряних Сил і вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім'ї Бродських);

Шевченківський район - ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

Тим часом на суботу, 17 січня, ярмарки були заплановані:

у Голосіївському районі - вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі - вул. Ревуцького;

у Деснянському районі - вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

у Дніпровському районі - бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

в Оболонському районі - вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

у Подільському районі - просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Солом'янському районі - вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);

у Шевченківському районі - вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

Насамкінець у неділю, 18 січня, ярмарки планували проводити: