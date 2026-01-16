Плануйте поїздки заздалегідь: як у Києві змінять маршрути автобусів на вихідних (карта)

Впродовж найближчих вихідних, 17-18 січня, деякі автобуси в Києві курсуватимуть зі змінами через заплановані в місті ярмарки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У "Київпастрансі" перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.

У неділю, 18 січня, зі змінами (через проведення ярмарків) курсуватиме такий громадський транспорт столиці:

Згідно з інформацією КП "Київпастранс", у суботу (17 січня), від початку руху та до закриття ярмарків, зміниться рух:

У КМДА розповіли, що в цілому впродовж вихідних днів у столиці заплановані продовольчі ярмарки :

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили про скасування проведення продуктових ярмарків у столиці (до 15 січня включно) - з огляду на очікуване ускладнення погодніх умов.

Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан нагадала, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.

Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.

