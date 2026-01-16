Плануйте поїздки заздалегідь: як у Києві змінять маршрути автобусів на вихідних (карта)
Впродовж найближчих вихідних, 17-18 січня, деякі автобуси в Києві курсуватимуть зі змінами через заплановані в місті ярмарки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як зміниться рух транспорту у столиці в суботу
У КМДА розповіли, що в цілому впродовж вихідних днів у столиці заплановані продовольчі ярмарки:
- на вулиці Сержа Лифаря:
- на вулиці Татарській;
- на вулиці Ігоря Юхновського.
Згідно з інформацією КП "Київпастранс", у суботу (17 січня), від початку руху та до закриття ярмарків, зміниться рух:
- автобусів №98 - вул. Радунська - вул. Будищанська - вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Пухівська - ТЕЦ-6;
Схема автобусного маршруту №98 (карта: kyivcity.gov.ua)
- автобусів №110 - вул. Радунська (у зворотному напрямку - вул. Радунська - вул. Лісківська - вул. Милославська) - вул. Градинська - вул. Оноре де Бальзака парна сторона (у зворотному напрямку - непарна сторона) - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. "Площа Українських Героїв".
Схема зміненої ділянки автобусного маршруту №110 (карта: kyivcity.gov.ua)
Як зміниться рух транспорту в Києві в неділю
У неділю, 18 січня, зі змінами (через проведення ярмарків) курсуватиме такий громадський транспорт столиці:
- автобуси №31 - ст. м. "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська;
Тимчасова схема автобусного маршруту №31 (карта: kyivcity.gov.ua)
- автобуси №110 і №112 - від ст. м. "Площа Українських Героїв" та ст. м. "Лук'янівська" до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі - вул. Івана Микитенка - вул. Сірожупанників - вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку - без змін.
Схема зміненої ділянки автобусних маршрутів №110 і №112 (карта: kyivcity.gov.ua)
"У "Київпастрансі" перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили про скасування проведення продуктових ярмарків у столиці (до 15 січня включно) - з огляду на очікуване ускладнення погодніх умов.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан нагадала, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Крім того, вона розповіла, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Читайте також, хто несе відповідальність за неприбраний сніг і лід на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях, біля приватних ділянок чи будівель, та як правильно діяти у разі травмування через неналежне утримання тієї чи іншої локації взимку.