ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Планируйте поездки заранее: как в Киеве изменят маршруты автобусов на выходных (карта)

Пятница 16 января 2026 13:10
UA EN RU
Планируйте поездки заранее: как в Киеве изменят маршруты автобусов на выходных (карта) Некоторые автобусы в Киеве изменят маршруты на выходные из-за ярмарок (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшие выходные, 17-18 января, некоторые автобусы в Киеве будут курсировать с изменениями из-за запланированных в городе ярмарок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как изменится движение транспорта в столице в субботу

В КГГА рассказали, что в целом в течение выходных дней в столице запланированы продовольственные ярмарки:

  • на улице Сержа Лифаря:
  • на улице Татарской;
  • на улице Игоря Юхновского.

Согласно информации КП "Киевпастранс", в субботу (17 января), от начала движения и до закрытия ярмарок, изменится движение:

  • автобусов №98 - ул. Радунская - ул. Будищанская - ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Пуховская - ТЭЦ-6;

Планируйте поездки заранее: как в Киеве изменят маршруты автобусов на выходных (карта)Схема автобусного маршрута №98 (карта: kyivcity.gov.ua)

  • автобусов №110 - ул. Радунская (в обратном направлении - ул. Радунская - ул. Лесковская - ул. Милославская) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака четная сторона (в обратном направлении - нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту до ст. м. "Площадь Украинских Героев".

Планируйте поездки заранее: как в Киеве изменят маршруты автобусов на выходных (карта)Схема измененного участка автобусного маршрута №110 (карта: kyivcity.gov.ua)

Как изменится движение транспорта в Киеве в воскресенье

В воскресенье, 18 января, с изменениями (из-за проведения ярмарок) будет курсировать такой общественный транспорт столицы:

  • автобусы №31 - ст. м. "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарская;

Планируйте поездки заранее: как в Киеве изменят маршруты автобусов на выходных (карта)Временная схема автобусного маршрута №31 (карта: kyivcity.gov.ua)

  • автобусы №110 и №112 - от ст. м. "Площадь Украинских Героев" и ст. м. "Лукьяновская" до ул. Радужной по собственным маршрутам, далее - ул. Ивана Микитенко - ул. Серожупанников - ул. Игоря Юхновского, далее по собственным маршрутам. В обратном направлении - без изменений.

Планируйте поездки заранее: как в Киеве изменят маршруты автобусов на выходных (карта)Схема измененного участка автобусных маршрутов №110 и №112 (карта: kyivcity.gov.ua)

"В "Киевпастрансе" приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.

Напомним, ранее в КГГА сообщили об отмене проведения продуктовых ярмарок в столице (до 15 января включительно) - учитывая ожидаемое осложнение погодных условий.

Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан напомнила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте также, кто несет ответственность за неубранный снег и лед на дорогах, тротуарах, придомовых территориях, возле частных участков или зданий, и как правильно действовать в случае травмирования из-за ненадлежащего содержания той или иной локации зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Бизнес Автобусы Товары Пассажиры
Новости
Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа
Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа