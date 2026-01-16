Планируйте поездки заранее: как в Киеве изменят маршруты автобусов на выходных (карта)
В ближайшие выходные, 17-18 января, некоторые автобусы в Киеве будут курсировать с изменениями из-за запланированных в городе ярмарок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как изменится движение транспорта в столице в субботу
В КГГА рассказали, что в целом в течение выходных дней в столице запланированы продовольственные ярмарки:
- на улице Сержа Лифаря:
- на улице Татарской;
- на улице Игоря Юхновского.
Согласно информации КП "Киевпастранс", в субботу (17 января), от начала движения и до закрытия ярмарок, изменится движение:
- автобусов №98 - ул. Радунская - ул. Будищанская - ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Пуховская - ТЭЦ-6;
Схема автобусного маршрута №98 (карта: kyivcity.gov.ua)
- автобусов №110 - ул. Радунская (в обратном направлении - ул. Радунская - ул. Лесковская - ул. Милославская) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака четная сторона (в обратном направлении - нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту до ст. м. "Площадь Украинских Героев".
Схема измененного участка автобусного маршрута №110 (карта: kyivcity.gov.ua)
Как изменится движение транспорта в Киеве в воскресенье
В воскресенье, 18 января, с изменениями (из-за проведения ярмарок) будет курсировать такой общественный транспорт столицы:
- автобусы №31 - ст. м. "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул. Татарская;
Временная схема автобусного маршрута №31 (карта: kyivcity.gov.ua)
- автобусы №110 и №112 - от ст. м. "Площадь Украинских Героев" и ст. м. "Лукьяновская" до ул. Радужной по собственным маршрутам, далее - ул. Ивана Микитенко - ул. Серожупанников - ул. Игоря Юхновского, далее по собственным маршрутам. В обратном направлении - без изменений.
Схема измененного участка автобусных маршрутов №110 и №112 (карта: kyivcity.gov.ua)
"В "Киевпастрансе" приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее в КГГА сообщили об отмене проведения продуктовых ярмарок в столице (до 15 января включительно) - учитывая ожидаемое осложнение погодных условий.
Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан напомнила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.
Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.
Читайте также, кто несет ответственность за неубранный снег и лед на дорогах, тротуарах, придомовых территориях, возле частных участков или зданий, и как правильно действовать в случае травмирования из-за ненадлежащего содержания той или иной локации зимой.