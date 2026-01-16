Планируйте поездки заранее: как в Киеве изменят маршруты автобусов на выходных (карта)

В ближайшие выходные, 17-18 января, некоторые автобусы в Киеве будут курсировать с изменениями из-за запланированных в городе ярмарок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В "Киевпастрансе" приносят извинения за временные неудобства", - подытожили в КГГА.

В воскресенье, 18 января, с изменениями (из-за проведения ярмарок) будет курсировать такой общественный транспорт столицы:

Согласно информации КП "Киевпастранс", в субботу (17 января), от начала движения и до закрытия ярмарок, изменится движение:

В КГГА рассказали, что в целом в течение выходных дней в столице запланированы продовольственные ярмарки :

Напомним, ранее в КГГА сообщили об отмене проведения продуктовых ярмарок в столице (до 15 января включительно) - учитывая ожидаемое осложнение погодных условий.

Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан напомнила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте также, кто несет ответственность за неубранный снег и лед на дорогах, тротуарах, придомовых территориях, возле частных участков или зданий, и как правильно действовать в случае травмирования из-за ненадлежащего содержания той или иной локации зимой.