План вакцинации и доверие украинцев к прививкам: в Раде хотят заслушать Степанова

Главу Министерства здравоохранения Максима Степанова хотят заслушать в Верховной раде в пятницу, 16 апреля. Речь идет о его докладе на часе вопросов к правительству.

"Будет справедливо на часе вопросов к правительству заслушать снова господина Степанова по вопросу видоизменения или усовершенствования национального плана вакцинации, чтобы он доложил нам, что происходит с этими дополнительными партиями вакцин... и что делается для того, чтобы повысить доверие населения к вакцинации", - подчеркнул нардеп.

Напомним, сегодня Степанов заявил, что еще более 12 тысяч новых случаев коронавируса в Украине выявили за минувшие сутки, 10 апреля. Также за сутки сделали немногим более 4 тысяч прививок от COVID.

Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что летом в крупных городах Украины могут появиться вакцинальные центры.

А главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что украинский офис компании AstraZeneса затягивает с подачей заявки на регистрацию вакцины от COVID-19. Это задерживает поставки вакцины в Украину.