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Летом в крупных городах могут появиться вакцинальные центры. В Минздраве назвали условие

Новина українською → Украина, Суббота 10 апреля 2021 18:20
Летом в крупных городах могут появиться вакцинальные центры. В Минздраве назвали условие Фото: в крупных городах летом могут появиться вакцинальные центры (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Министерство здравоохранения планирует в начале лета открыть центры вакцинации в больших городах и городах-миллионниках. Такие центры обустроят на базе выставочных центров и других помещений с большой площадью.

Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что этот план возможно реализовать при наличии достаточного количества вакцин.

"Мы собираемся делать прививки усилиями мобильных бригад, в специально созданных пунктах прививок, в рутинных пунктах прививок. Также мы хотим как минимум в крупных городах создать вакцинальные центры. Это Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса. Там они могут себя на 100% оправдать", - отметил Ляшко.

По словам главного санврача, в одном центре будет работать по 10 бригад. Там смогут проводить как минимум 10 тысяч прививок в сутки, добавил он.

Напомним, с начала вакцинации в Украине прививки от коронавируса получили 373 002 человека. За последние сутки вакцинировано 19 858 человек.

Как писало РБК-Украина, 10 апреля должен завершиться лабораторный контроль китайской вакцины CoronaVac разработки Sinovac. В Минздраве обещали, что с сегодняшнего дня в Украине начнут делать прививки этим препаратом.

Так, Министерство здравоохранения должно делать 6 млн прививок на месяц, чтобы охватить вакцинацией 70% украинцев до 2022 года. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская система Украины с этим справится.

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