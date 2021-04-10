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Украинский офис AstraZeneса затягивает с регистрацией вакцины, - Ляшко

Новина українською → Украина, Суббота 10 апреля 2021 19:24
Украинский офис AstraZeneса затягивает с регистрацией вакцины, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В Министерстве здравоохранения заявили, что украинский офис компании AstraZeneса затягивает с подачей заявки на регистрацию их вакцины от COVID-19. Это задерживает поставки вакцины в страну.

Об этом журналистам рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он объяснил, что в рамках COVAX в Украину должен прийти препарат, который производится компанией SK BioScience в Южной Корее по лицензии AstraZeneса. До конца второго квартала в Украину запланирована поставка примерно 1,7 миллиона доз этой вакцины, уточнил Ляшко. При этом AstraZeneса передала право подачи заявки на регистрацию южнокорейской вакцины своему локальному офису, отметил главный санврач.

"Но местный офис AstraZeneса поступает очень плохо. У них была коммуникация с нами с июля 2020 года. Они гарантировали нам скорейшие поставки и регистрацию вакцины, которая будет зарегистрирована в мире и в странах с жесткой регуляторной политикой. Последние три недели мы ежедневно с ними на контакте. Они придумывают любые вещи, почему не подавать вакцину на регистрацию", - сказал Ляшко.

Замглавы Минздрава отметил, что министерству пришлось привлечь главный офис ВОЗ и европейское бюро организации для переговоров с AstraZeneса, чтобы компания повлияла на свое украинское представительство.

"Вопрос о том, что происходит, будет потом более детально расследоваться. Пока от них нет заявки, министерство не может выдать свидетельство о регистрации вакцины", - подчеркнул главный санитарный врач.

Напомним, британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила вдвое количество вакцин от COVID-19, которые она должна была доставить в страны ЕС на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, в Австралии заявили, что Евросоюз заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцин от коронавируса AstraZeneca. У страны мало надежды на получение обещанных 400 тысяч доз в срок.

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