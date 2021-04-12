План вакцинації та довіра українців до щеплень: у Раді хочуть заслухати Степанова

Главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова хочуть заслухати у Верховній раді у п'ятницю, 16 квітня. Йдеться про його доповідь на годині запитань до уряду.

"Буде справедливо на годині запитань до уряду заслухати знову пана Степанова з питанням видозмінення або удосконалення національного плану вакцинації, щоб він доповів нам, що відбувається з цими додатковими партіями вакцин... і що робиться для того, щоб збільшити довіру населення до вакцинації", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Степанов заявив, що ще понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу в Україні виявили за минулу добу, 10 квітня. Також за добу зробили трохи більше 4 тисяч щеплень від COVID.

Як писало РБК-Україна, раніше повідомлялося, що влітку в великих містах України можуть з'явитися вакцинальні центри.

А головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що український офіс компанії AstraZeneса затягує з поданням заявки на реєстрацію вакцини від COVID-19. Це затримує поставки вакцини в Україну.