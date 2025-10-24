Через смартфон, автоматом і без ТЦК: як зміняться відстрочки з 1 листопада

Кабмін ухвалив важливі зміни, які стосуються оформлення відстрочок від мобілізації та їхнього продовження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram .

За словами Свириденко, таке рішення - важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК". Так держава хоче перевести в електронний формат ключові сервіси та зменшити навантаження на ТЦК.

Голова українського уряду звернула увагу, що зміни набувають чинності з 1 листопада.

Вона деталізувала, що згідно з рішенням Кабміну:

"Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП", - написала Свириденко.

Нові правила відстрочок для вчителів

Нагадаємо, у травні Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців.

Згідно з рішенням уряду, відстрочка надається педагогам і науковим співробітникам, які мають науковий ступінь і зайняті за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки. Нові правила діють протягом періоду мобілізації, визначеного указом президента.

Також днями в Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти, які ініціював президент Володимир Зеленський, підтримала Верховна Рада.