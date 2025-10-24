Через смартфон, автоматом і без ТЦК: як зміняться відстрочки з 1 листопада
Кабмін ухвалив важливі зміни, які стосуються оформлення відстрочок від мобілізації та їхнього продовження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
"Уряд ухвалив рішення, яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через ЦНАП", - написала Свириденко.
Вона деталізувала, що згідно з рішенням Кабміну:
- понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок від мобілізації автоматично, без черг і бюрократії;
- 80% відстрочок можна буде оформити через додаток "Резерв+". Іншу частину - у будь-якому зручному ЦНАПі;
- основне підтвердження відстрочки - це електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. Паперових довідок із собою брати не доведеться.
Голова українського уряду звернула увагу, що зміни набувають чинності з 1 листопада.
За словами Свириденко, таке рішення - важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК". Так держава хоче перевести в електронний формат ключові сервіси та зменшити навантаження на ТЦК.
Нові правила відстрочок для вчителів
Нагадаємо, у травні Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців.
Згідно з рішенням уряду, відстрочка надається педагогам і науковим співробітникам, які мають науковий ступінь і зайняті за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки. Нові правила діють протягом періоду мобілізації, визначеного указом президента.
Також днями в Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. Відповідні законопроєкти, які ініціював президент Володимир Зеленський, підтримала Верховна Рада.