План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт

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Чи є загроза наступу ворога у Сумській області

Чутки про нібито наступ на Сумську область росіяни почали поширювати одночасно з активізацією на півночі Харківському напрямку, де вони отримали далеко не той результат, на який сподівалися. Наразі в ДПСУ запевняють, що російські військові не мають достатньої кількості сил та засобів для того, щоб здійснити наступ в Сумській області. Подібним повідомленням ділилося з РБК-Україна джерело в Генштабі, яке запевнило, що зараз РФ не створює наступальних угруповань біля Сумщини.

Втім, як зауважив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, "потрібно готуватися до розвитку будь-яких ситуацій, поки Україна має такого сусіда як РФ". Менше з тим, за його словами, останнім часом фіксують зменшення активності російських ДРГ.

"Зараз за останній період ми бачимо певне зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю вона нікуди не зникла. І загроза від проведення диверсійної діяльності ворогом також нікуди не зникає", - сказав Демченко в одному з ефірів телемарафону.

Втім, прикордонники не виключають, що Росія може розширити зону активних бойових дій. Своєю чергою в американському Інституті вивчення війни ISW аналізуючи ситуацію кажуть, що наразі незрозуміло, чи буде новий наступ росіян. Але у разі такого сценарію аналітики оцінюють, що будь-які наступальні дії окупантів матимуть на меті притиснути та відвернути українські сили від інших критичних ділянок лінії фронту.

На думку військового експерта Павла Нарожного зараз у окупаційних військ немає ресурсів для того, щоб здійснювати наступ у Сумській області, До того ж росіяни й так вже розтягнули фронт на Харківську область, де успішно загрузли.

"Вони там роблять спроби наступати, але більше це виглядає так, що вони роблять спроби відбивати українські контратаки. Це максимум на що вони там зараз здатні. Зараз така у них цікава ситуація, що вони наступати у Харківській області не спроможні, а відступати нема куди. Бо немає підготовлених позицій куди можна було б відступати. І тому вони от в такому "цугцвангу". У них там десь в оточенні десь до батальйону сидить в Агрегатному заводі, який теж кидати "не з руки", скажімо так", - зазначає співрозмовник.

Експерт пояснює, що для наступу РФ потрібно десятки тисяч солдатів, бо, до прикладу, на Харківщині ворог зібрав контингент в приблизно до 90 тисяч.

"Тобто їм треба як мінімум 60-70 тисяч в Сумській області, а їх банально немає де взяти. Бо зараз вони мобілізують 30-32 тисячі на місяць, а це стільки, щоб перекрити втрати на війні в Україні", - каже Нарожний.

Заяви з боку Білорусі щодо "зростання напруженості"

Останнім часом режим диктатора Олександра Лукашенка взявся тиражувати заяви, мовляв, про "зростання напруженості" на кордоні з Україною. Білоруські генерали знову заявляють про так зване "стягування сил до кордону з боку України" ще до минулих погроз додалися й ядерні.

Як-от вчора Лукашенко викинув, що у Білорусі "прикордонники переведені на посилену охорону кордону", розгорнуті ССО, а також у війська ВПС та ППО приведені у "високу боєготовність". Натомість українські прикордонники називають заяви білоруської сторони виключно маніпуляціями та інформаційними вкидами, які робляться для того, щоб перекласти відповідальність на Україну.

"Напрямок Білорусі для нас залишатиметься загрозливим поки Білорусь залишатиметься в орбіті впливу РФ. І ми продовжимо нарощувати наші оборонні спроможності", - зауважував Демченко.

До того ж для безпосереднього втягування білоруської армії у війну немає передумов. Як зауважив експерт Павло Нарожний, у Білорусі немає ані ресурсів, ані мотивації, ані можливостей.

"Хто буде воювати з боку Білорусі? Білоруська армія? Яка віддала всю свою зброю РФ, в якої нещасних 3-4 батальйони й мотивація нижче плінтусу. Просто який сенс, за що їм воювати? Все що вони можуть робити - це психологічні атаки. Напруження якісь там, чи емігрантів відправляти в Європу. От це все на що вони спроможні", - говорить Нарожний.

"Гарячий" схід та чи може РФ розширити лінію фронту

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зараз по всій лінії фронту тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності, складною залишається обстановка на Покровському напрямку. А в порівнянні з двома тижнями потому додався й Торецький напрямок, де українські воїни кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих сил противника. На інших напрямках, зазначає головком, інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася.

У розмові з виданням експерт Павло Нарожний пояснює, що навряд чи росіяни зможуть "потягнути" нові напрямки та перед усім спрямовуватимуть свої зусилля на покращення тактичної обстановки.

"Це Покровський, Торецький напрямки, а також Часів Яр, який вони в лоб не можуть штурмувати, а з флангів будуть робити спроби. Можливо, якась частина спроб буде робитися на Куп'янському напрямку. Але зараз все виглядає так, що саме Торецький і Покровський напрямок є основними для їх наступу. Це те про що і казали від початку їх літньої кампанії", - каже Нарожний.

Він пояснює, що зараз в окупантів задача - це вийти на кордони Донецької області, окупувати Краматорсько-Слов'янську агломерацію. І поки що у ворога є тактичні успіхи на Покровському напрямку, де він просунувся на Очеретине, але зараз там українська армія контратакує і більш-менш успішно.

"Тобто все виглядає так, що літня кампанія росіян успішно загрузла. Якихось таких серйозних успіхів вони не мають, а величезні втрати в них є, особливо на Харківському напрямку. Там, де у них просто "чорна діра". Там де Вовчанськ, куди вони відправляють солдат, а їх там знищують. Там, де українській артилерії розв'язали руки й вона працює по Бєлгородщині, по їх тилах тощо", - підсумував експерт.