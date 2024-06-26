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РФ не створює наступальних угруповань біля Сумської області, - джерело

Середа 26 червня 2024 18:46
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РФ не створює наступальних угруповань біля Сумської області, - джерело Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Російська армія не створює наступальних угруповань на кордоні Сумської області.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Генштабі ЗСУ.

"Росія не створює наступальних угруповань у Сумській області.
Наразі там залишається загроза диверсійно-розвідувальних дій та обстрілів прикордоння", - розповіло джерело.

При цьому, за його словами, ворог продовжує тримати по той бік кордону певну кількість військ, щоб українські сили залишалися у напрузі.

Чи можливий наступ РФ у Сумській області

Нагадаємо, після активізації наступальних дій у Харківській області росіяни почали активно поширювати ІПСО про підготовку наступу й у Сумській області.

Нещодавно очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито "захоплення" прикордонного села Рижівка в Сумській області. Однак в Україні спростували цю заяву.

Пізніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що нині в Сумській області йдуть прикордонні спроби росіян прорвати оборону, а також час від часу російські ДРГ намагаються прорватись в область.

Однак, за його словами, українські військові вже вжили всіх необхідних заходів для захисту Сумської області від російських окупантів.

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