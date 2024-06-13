Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ

Зараз для України триває важкий період на фронті, адже наразі російські війська активно ведуть свої наступальні дії на сході. Не рахуючись з втратами, окупанти хочуть досягти прогресу на сході, де й зосереджують основні сили. Для ЗСУ наразі вирішальним фактором є завдання ворогу максимальних втрат.

Детальніше про те, де найважча ситуація та що допоможе українським воїнам зірвати наступ противника, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Буданов сказав про "важкий період": що він мав на увазі

Керівник ГУР МО Кирило Буданов вчора схарактеризував поточну ситуацію на полі бою під час спілкування з журналістами. Він сказав, що зараз на фронті в Україні вже почався важкий період, оскільки з середини травня триває наступ Збройних сил Росії. Проте, за його словами не варто чекати на "армагеддон".

"Я вважаю, що він (важкий період - ред.) зараз йде. Але я ще раз повторюю - армагедону жодного не буде. Не переймайтесь, ми вистоїмо та переможемо", - заявив Буданов та додав, що літній контрнаступ окупаційних військ вже розпочався.

"Він вже йде. Він почався в середині травня і триває. Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього", - додав Буданов.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна зазначив, що взагалі зараз триває той масштабний російський наступ, про який зокрема попереджав Буданов.

"Дійсно підтверджуються, скажімо, його прогнози, що "армагедону не буде" і його не стається. Це правда на сьогодні", - вважає Мусієнко та акцентує, що зараз основний напрямок удару противника - Донеччина, де окупанти намагаються досягти прогресу.

Де найважча ситуація зараз

Важливо зазначити, що головнокомандувач Олександр Сирський ЗСУ, на сьогодні називає два напрямки, де ситуація є найважчою - це Курахівський та Покровський.

"Там дійсно ворог завдає численних ударів. Мету, яку окупанти собі ставлять, - це дійти щонайменше до Покровська. Тобто вийти внаслідок цієї кампанії до Покровська, а в ідеалі до адміністративних меж Донецької області. В пріоритеті свого наступу ворог зараз ставить для себе Донеччину", - розповідає Мусієнко.

За словами експерта, наші сили сконцентровані там на двох речах: не давати ворогові розвинути темп операції та завдавати максимальних втрат.

"Бої на Покровському напрямку тривають зараз на підходах до основної лінії оборони - другої. І завдання навіть на підходах до другої лінії оборони виснажити підрозділи ворога, щоб коли він до цієї лінії дійшов, до того ж Карлівського водосховища, то був максимально виснажений", - вважає Мусієнко.

Ситуація на Харківщині

Паралельно цьому, на думку співрозмовника, на Харківщині українським силам ситуацію вдалося стабілізувати.

"Більше того зараз той факт, що під вогневим контролем ЗСУ тримається логістичне сполучення від Шебекіно (Бєлгородська область РФ - ред.) до Вовчанська, можна сказати, що Силам оборони вдається не давати ворогові розширити плацдарм на Харківщині. І там доволі ефективно вдається росіян стримувати", - говорить Мусієнко.

Водночас, за його словами, Україна зупинила стрімкий темп просування російських військ. Силам оборони вдається на деяких відтинках фронту ще краще стабілізувати ситуацію, а також завдавати успішних ударів як по території об'єктів російських військ на території Бєлгородської області, так і по окупованому Криму.

Сумщина - загроза зменшилася?

Що стосується Сумського напрямку, на думку експерта, там загроза зменшилася.

"На сьогодні там діють ДРГ, але там диверсійно-розвідувальні групи діяли й раніше. В принципі тенденція зберігається, що час від часу вони заходять або намагаються зайти на територію прикордонних населених пунктів і виявляти вогневі точки українських військ, вступати у бойові зіткнення, проводити розвідку тощо", - сказав Мусієнко.

Експерт підкреслює, що на сьогодні ризики більш масштабного наступу російських військ наступу на Сумщину значно зменшилися в порівнянні з періодом у два-три тижні тому.

Що для ЗСУ є вирішальним фактором

Зараз, за словами Мусієнка, важливе значення відіграє той фактор, що нам потрібно мати достатню кількість різних засобів вогневого ураження. Це і артилерійські снаряди, і міни, і HIMARS, і більш далекобійне озброєння, і авіація.

"Це потрібно для того, щоб завдавати ворогові таких втрат, щоб він був неспроможний поповнювати сили протягом місяця внаслідок своїх мобілізацій. Тобто понад 30 тисяч потрібно завдавати в місяць ворогові втрат, щоб він виснажувався. Тому для цього нам потрібно ще більше засобів вогневого ураження, більше боєприпасів і в принципі тоді, думаю, вдасться остаточно стабілізувати ситуацію на фронті", - підсумував експерт.