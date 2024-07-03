План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт

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Есть ли угроза наступления врага в Сумской области

Слухи о якобы наступлении на Сумскую область россияне начали распространять одновременно с активизацией на севере Харьковского направления, где они получили далеко не тот результат, на который надеялись. Сейчас в ГПСУ уверяют, что у российских военных нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы осуществить наступление в Сумской области. Подобным сообщением делился с РБК-Украина источник в Генштабе, заверивший, что сейчас РФ не создает наступательных группировок возле Сумщины.

Впрочем, как отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, "нужно готовиться к развитию любых ситуаций, пока Украина имеет такого соседа как РФ". Тем не менее, по его словам, в последнее время фиксируют уменьшение активности российских ДРГ.

"Сейчас за последний период мы видим некоторое уменьшение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп, но полностью она никуда не исчезла. И угроза от проведения диверсионной деятельности врагом тоже никуда не исчезает", - сказал Демченко в одном из эфиров телемарафона.

Впрочем, пограничники не исключают, что Россия может расширить зону активных боевых действий. В свою очередь в американском Институте изучения войны ISW анализируя ситуацию говорят, что пока неясно, будет ли новое наступление россиян. Но в случае такого сценария аналитики оценивают, что любые наступательные действия оккупантов призваны прижать и отвлечь украинские силы от других критических участков линии фронта.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, сейчас у оккупационных войск нет ресурсов для того, чтобы осуществлять наступление в Сумской области. К тому же россияне и так уже растянули фронт на Харьковскую область, где успешно погрязли.

"Они там делают попытки наступать, но больше это выглядит так, что они делают попытки отбивать украинские контратаки. Это максимум, на что они там сейчас способны. Сейчас такая у них интересная ситуация, что они наступать в Харьковской области не способны, а отступать некуда. Потому что нет подготовленных позиций, куда можно было бы отступать. И потому они вот в таком "цугцванге". У них там где-то в окружении где-то в батальон сидит в Агрегатном заводе, который тоже бросать "не с руки", скажем так", - отмечает собеседник.

Эксперт объясняет, что для наступления РФ нужно десятки тысяч солдат, потому что, к примеру, на Харьковщине враг собрал контингент примерно до 90 тысяч.

"То есть им нужно как минимум 60-70 тысяч в Сумской области, а их банально негде взять. Потому что сейчас они мобилизуют 30-32 тысяч в месяц, а это столько, чтобы перекрыть потери на войне в Украине", - говорит Нарожный.

Заявления со стороны Беларуси по поводу "роста напряженности"

В последнее время режим диктатора Александра Лукашенко принялся тиражировать заявления, мол, о "росте напряженности" на границе с Украиной. Белорусские генералы вновь заявляют о так называемом "стягивании сил к границе со стороны Украины" еще к прошлым угрозам добавились и ядерные.

К примеру вчера Лукашенко выбросил, что в Беларуси "пограничники переведены на усиленную охрану границы", развернуты ССО, а также в войска ВВС и ПВО приведены в "высокую боеготовность". В то же время, украинские пограничники называют заявления белорусской стороны исключительно манипуляциями и информационными вбросами, которые делаются для того, чтобы переложить ответственность на Украину.

"Направление Беларуси для нас будет оставаться угрожающим, пока Беларусь будет оставаться в орбите влияния РФ. И мы продолжим наращивать наши оборонные способности", - замечал Демченко.

К тому же, для непосредственного втягивания белорусской армии в войну нет предпосылок. Как отметил эксперт Павел Нарожный, у Беларуси нет ни ресурсов, ни мотивации, ни возможностей.

"Кто будет воевать со стороны Беларуси? Белорусская армия? Которая отдала все свое оружие РФ, у которой несчастные 3-4 батальона и мотивация ниже плинтуса. Просто какой смысл, за что им воевать? Все что они могут делать - это психологические атаки. Напряжение какие-нибудь, или эмигрантов отправлять в Европу. Вот это все, на что они способны", - говорит Нарожный.

"Горячий" восток и может ли РФ расширить линию фронта

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сейчас по всей линии фронта продолжаются жесткие боевые действия разной интенсивности, сложной остается обстановка на Покровском направлении. А по сравнению с двумя неделями спустя добавилось и Торецкое направление, где украинские воины каждый день существенно уменьшают численность атакующих сил противника. По другим направлениям, отмечает главком, интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась.

В разговоре с изданием эксперт Павел Нарожный объясняет, что вряд ли россияне смогут "потянуть" новые направления и будут более всего направлять свои усилия на улучшение тактической обстановки.

"Это Покровское, Торецкое направления, а также Часов Яр, который они в лоб не могут штурмовать, а с флангов будут делать попытки. Возможно, какая-то часть попыток будет делаться на Купянском направлении. Но сейчас все выглядит так, что именно Торецкое и Покровское направление являются основными для их наступления. Это то, о чем и говорили с начала их летней кампании", - говорит Нарожный.

Он объясняет, что сейчас у оккупантов задача - это выйти на границы Донецкой области, оккупировать Краматорско-Славянскую агломерацию. И пока у врага есть тактические успехи на Покровском направлении, где он продвинулся на Очеретино, но сейчас там украинская армия контратакует и более-менее успешно.

"То есть все выглядит так, что летняя кампания россиян успешно погрязла. Каких-то таких серьезных успехов они не имеют, а огромные потери у них есть, особенно на Харьковском направлении. Там, где у них просто "черная дыра". Там где Волчанск, куда они отправляют солдат, а их там уничтожают. Там, где украинской артиллерии развязали руки и она работает по Белгородщине, по их тылам и так далее", - подытожил эксперт.