Загроза для Торецька зросла. Експерт розкрив тактику окупантів у боях на сході

Російські війська на сході України продовжують нарощувати темпи наступальних дій. Найгарячішим залишаються Покровський й Краматорський напрямки, але останнім часом ворог активізувався й в районі Торецька, не виключено, що там цими діями він намагається намагаються загрожувати Кліщіївці.

Про загрозу для Торецька, а також мету і тактику окупантів - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відбувається в Торецьку

Останнім часом у зведеннях Генерального штабу можна простежити, що війська РФ намагаються наблизитися до Торецька. Військові визнають, що противник активізувався в напрямку Горлівка - Торецьк. Натомість ЗСУ організовано стримують штурмові дії противника, який намагається вклинитися в українську оборону. Ситуацію бійці описують як напружену. Оскільки, окрім наступальних дій військ РФ, активно працює й ворожа авіація, завдаючи ударів КАБами.

Тож місцева влада не виключає, що через обстріли та перебування окупантів поблизу Торецька в місті можуть оголосити примусову евакуацію. За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, вчора на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було розглянуто питання про посилення заходів евакуації з Торецької громади.

"Щодня ворог обстрілює громаду з усіх видів озброєнь, у тому числі використовує авіабомби і безпілотники, перебувати тут вкрай небезпечно", - написав Філашкін у своєму Telegram-каналі.

Проект DeepState минулими вихідними також звернув увагу, що ворог посилив тиск на Торецьк, зумівши захопити село Шуми, що знаходиться поблизу міста. Втім, офіційно українські військові цю інформацію не підтверджували. Аналітики ж вважають, що росіяни будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район. Їх мета очевидна - зайняти Торецьк, додають в DeepState.

Фото: місто Торецьк Донецької області на мапі DeepState (скрін deepstatemap.live)

Яка мета Росії: думка експерта

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна зазначив, що для Торецька загроза безумовно збільшилася.

"Окупанти зайшли в Шуми, а цей населений пункт, який в принципі зараз знаходиться у низині до наших позицій. Відповідно панівні висоти контролюються українськими військами, які роблять все можливе, щоб блокувати ворога та не дати йому просуватися", - каже Мусієнко.

На думку експерта, на це напрямок можуть бути скеровані додаткові сили підтримки українських військ. До того ж в України дещо зараз покращується ситуація із постачанням боєприпасів від партнерів.

"Тому думаю, що будуть сконцентровані наші сили на тому, щоб завдавати окупантам максимальних втрат, сповільнювати темпи їх операцій з метою не дати їм зайти в Торецьк або просунутися далі. Але тут уже тільки бойові дії покажуть як ситуація складеться", - пояснює Мусієнко.

Експерт не виключає, що активізацією в районі Торецька окупанти хочуть загрожувати Кліщіївці, зокрема намагаючись розвивати флангові атаки довкола населеного пункту.

"Тому, що з північного флангу російські війська наступають на Кліщіївку. Думаю, що вони так само будуть прагнути з південного флангу розвивати наступ в бік Кліщіївки. Але тільки з півдня з метою витіснення нашого угрупування з цього населеного пункту й вирівнювання фронту в районі Часового Яру і так само з метою просунутися в районі Торецька. Тобто це на сьогодні операція флангова", - зауважує Мусієнко.

Тобто, як пояснив співрозмовник, росіяни таким чином намагаються вирівнювати свою наступальну лінію фронту. Це і є та мета ворога, яка простежується на даному напрямку. До того ж практично всюди російські війська, наступаючи на сході, діють такою класичною схемою: флангові атаки, намагання взяти в напівоточення або в оточення українські війська, вирівнювати лінію фронту і блокувати логістику, додає Мусієнко.