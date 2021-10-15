Незаконные разрешения: СНБО поручил СБУ проверить 23 компании, которые добывают газ и нефть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова .

По его словам, на сегодня 211 компаний получили 3044 разрешений на недро добычу на территории страны.

"Мы имеем не до конца изученные процессы в этой области. У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании поручили СБУ разобраться, как так случилось, что эти компании без соответствующих нормативно-правовых актов, которые действовали на 2018 год, получили эти разрешения", - пояснил Данилов.