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Незаконные разрешения: СНБО поручил СБУ проверить 23 компании, которые добывают газ и нефть

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Пятница 15 октября 2021 21:14
Незаконные разрешения: СНБО поручил СБУ проверить 23 компании, которые добывают газ и нефть Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить законность получения разрешений компаний нефтегазовой промышленности. Всего таких компаний 23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, на сегодня 211 компаний получили 3044 разрешений на недро добычу на территории страны.

"Мы имеем не до конца изученные процессы в этой области. У нас есть 23 компании, которые имеют лицензии на углеводороды. На заседании поручили СБУ разобраться, как так случилось, что эти компании без соответствующих нормативно-правовых актов, которые действовали на 2018 год, получили эти разрешения", - пояснил Данилов.

Ранее Данилов заявил, что украинские власти прорабатывают риски от российского газопровода "Северный поток-2".

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Служба безопасности Украины СНБО Газ
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