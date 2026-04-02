ua en ru
Чт, 02 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"План мрії Путіна": прем'єр Польщі назвав п'ять загроз, які грають на руку Кремлю

12:45 02.04.2026 Чт
2 хв
Дональд Туск забив на сполох через Трампа та Орбана
aimg Олена Чупровська
"План мрії Путіна": прем'єр Польщі назвав п'ять загроз, які грають на руку Кремлю

Польський прем'єр Дональд Туск назвав дії Трампа, Орбана і загрозу розпаду НАТО "планом мрії Путіна" - і пояснив чому.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Туск написав у соцмережі Х.

"План мрії Путіна": що має на увазі Туск

Польський прем'єр зібрав у одному дописі кілька фактів, які зараз відбуваються одночасно.

"Загроза розпаду НАТО, послаблення санкцій проти Росії, масштабна енергетична криза в Європі, припинення допомоги Україні та блокування Орбаном кредиту для Києва - все це схоже на план мрії Путіна", - написав Туск.

Також напередодні польський прем'єр різко розкритикував угорського лідера Віктора Орбана та його міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Приводом стали повідомлення у ЗМІ про тісні зв'язки угорського уряду з Москвою. Туск не стримувався у висловлюваннях.

Зокрема, він назвав аудіозапис розмови Сійярто з Лавровим "гнітючим" та підтвердженням "глибоко тривожних" відносин між Будапештом та Москвою.

Нагадаємо, Трамп у зверненні до нації заявив, що США майже не імпортують нафту через Ормузьку протоку і не планують цього робити.

Як повідомляло РБК-Україна, він запропонував країнам, які залежать від цього маршруту, або купувати нафту у США, або самостійно розблоковувати протоку.

Після початку операції проти Ірану Тегеран перекрив цей стратегічний коридор, через який проходить близько 20% світового видобутку нафти.

Тим часом в переліку Ірану до США з'явився пункт, якого раніше не було. Зокрема, вони хочуть, щоб світ визнав їхній суверенітет щодо Ормузької протоки. Іранська влада хоче перетворити водну артерію на джерело мільярдів доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Туск Російська Федерація Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Дизель вже під 93 грн, бензин та газ дорожчають: АЗС підвищили ціни на пальне
Дизель вже під 93 грн, бензин та газ дорожчають: АЗС підвищили ціни на пальне
Аналітика
