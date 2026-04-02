ua en ru
Чт, 02 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"План мечты Путина": премьер Польши назвал пять угроз, которые играют на руку Кремлю

12:45 02.04.2026 Чт
2 мин
Дональд Туск забил тревогу из-за Трампа и Орбана
Елена Чупровская
"План мечты Путина": премьер Польши назвал пять угроз, которые играют на руку Кремлю Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)

Польский премьер Дональд Туск назвал действия Трампа, Орбана и угрозу распада НАТО "планом мечты Путина" - и объяснил почему.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Туск написал в соцсети Х.

"План мечты Путина": что имеет в виду Туск

Польский премьер собрал в одной заметке несколько фактов, которые сейчас происходят одновременно.

"Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита для Киева - все это похоже на план мечты Путина", - написал Туск.

Также накануне польский премьер резко раскритиковал венгерского лидера Виктора Орбана и его министра иностранных дел Петера Сийярто.

Поводом стали сообщения в СМИ о тесных связях венгерского правительства с Москвой. Туск не сдерживался в высказываниях.

В частности, он назвал аудиозапись разговора Сийярто с Лавровым "удручающим" и подтверждением "глубоко тревожных" отношений между Будапештом и Москвой.

Напомним, Трамп в обращении к нации заявил, что США почти не импортируют нефть через Ормузский пролив и не планируют этого делать.

Как сообщало РБК-Украина, он предложил странам, которые зависят от этого маршрута, или покупать нефть у США, или самостоятельно разблокировать пролив.

После начала операции против Ирана Тегеран перекрыл этот стратегический коридор, через который проходит около 20% мировой добычи нефти.

Тем временем в перечне требований Ирана к США появился пункт, которого раньше не было. В частности, они хотят, чтобы мир признал их суверенитет в отношении Ормузского пролива. Иранские власти хотят превратить водную артерию в источник миллиардов долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Дизель уже под 93 грн, бензин и газ дорожают: АЗС повысили цены на топливо
Аналитика
