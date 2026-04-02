Трамп "відхрестився" від Ормузької протоки та запропонував ринкам альтернативу

08:53 02.04.2026 Чт
2 хв
Президент США запропонував ринкам дві альтернативи щодо закупівень нафти
Костянтин Широкун
Трамп "відхрестився" від Ормузької протоки та запропонував ринкам альтернативу Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

США майже не користуються нафтою з Ормузької протоки, а зацікавлені у заблокованих енергоресурсах країни можуть їх вільно купувати у Вашингтона.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його звернення до нації.

"Сполучені Штати майже не імпортують нафту через Ормузьку протоку, і не планують її імпортувати в майбутньому. Країни, які отримують нафту через Ормузьку протоку, повинні піклуватися про цей протоку. Вони повинні захопити її та берегти. За бажання вони могли б зробити це легко", – заявив президент Сполучених Штатів.

Він також підкреслив, що США "можуть бути корисними" у проведенні такої операції, однак ініціатива має належати іншим державам. Також американський президент запропонував їм альтернативу: купувати нафту у США або ж "піти і забрати" її в Ормузькій протоці.

"Тож до тих країн, які не можуть отримати паливо, у мене є пропозиція. Купуйте нафту у Сполучених Штатів Америки. У нас її вдосталь. І наберіться трохи запізнілої сміливості. Треба було зробити це разом з нами, як ми просили. Ідіть прямо і просто візьміть її, й використовуйте її для себе", – додав Трамп.

Ситуація навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку - ключову "енергетичну артерію" світу.

Через цю протоку транспортується близько 20% світового об'єму нафти та значна частина скрапленого газу.

Раніше у WSJ писали, що президент США заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану. Він згоден на це навіть за умови, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.

Також Трамп заявив, що країни, які постраждали від блокади Ормузької протоки, мають "самі йти й забирати свою нафту".

Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)
