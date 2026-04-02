Іран висунув нову вимогу для припинення війни, - CNN

У списку вимог Ірану для припинення війни з'явився пункт, якого раніше не було. Тегеран хоче визнання свого суверенітету над Ормузькою протокою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише видання, критично важлива водна артерія, через яку проходить п’ята частина світових постачань нафти та скрапленого природного газу (СПГ), стала найпотужнішою зброєю Ісламської Республіки.

І тепер Тегеран прагне перетворитися як на джерело потенційно мільярдів доларів річного доходу, так і на точку тиску на світову економіку.

Іран давно погрожував закрити протоку у разі нападу, але мало хто очікував, що він це зробить - або що це виявиться настільки ефективним у зриві світових торговельних потоків.

Масштаб наслідків, схоже, розширив амбіції Тегерана, а нові вимоги свідчать про те, що він прагне перетворити цей важіль на щось більш довговічне.

На думку аналітиків, Іран був частково приголомшений, наскільки успішною виявилася його стратегія щодо Ормузької протоки. Тим, наскільки дешево та щодо легко вдається тримати світову економіку у заручниках.

"Один із уроків, що були зроблені з цієї війни, полягає в тому, що Іран виявив цей новий важіль впливу і, найімовірніше, використовуватиме його в майбутньому", - цитує CNN слова експертки.

Проте у Вашингтоні гостро усвідомлюють цей ризик. Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що одним із безпосередніх викликів після війни будуть спроби Тегерана встановити систему стягнення плати в Ормузі.

Він заявив, що така умова є незаконною і небезпечною для всього світу.

Як зазначає CNN, у попередніх раундах переговорів із Вашингтоном Тегеран наполягав на пом’якшенні санкцій та визнанні свого права на розвиток ядерних технологій у мирних цілях, але не на контролі над Ормузькою протокою.

Іран сигналізує про можливість формалізації цього важеля впливу. Так, комісія парламенту Ірану затвердила попередній проєкт закону про судноплавство в Ормузькій протоці.

До його положень, зокрема, включено пункт про грошові збори за прохід через протоку. Проєкт також включає пункти про заборону проходження через цей морський коридор судам, пов’язаним із Сполученими Штатами чи Ізраїлем.