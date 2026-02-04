Северокорейцы обстреливают приграничье Украины из артиллерии, - ГУР
Северокорейские военные из артиллерии и дронов обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР привлечены к аэроразведке и корректировке ударов РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
По данным ГУР, в январе 2026 года группировка войск из КНДР находится на территории Курской области РФ, и с этой территории регулярно осуществляет атаки по приграничным украинским общинам.
В частности, корейские военные бьют из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по мирным жителям, выполняют задачи по аэроразведке, артиллерийской разведке, корректируют удары РСЗО.
Овладение беспилотными технологиями и получение опыта ведения современной войны - это одна из ключевых целей участия армии КНДР в войне против Украины.
За все время участия северокорейцев в войне против Украины вернулись около трех тысяч солдат. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы распространить полученные навыки ведения войны XXI века на всю армию КНДР.
Участие КНДР в войне против Украины
КНДР с первых лет войны поставляет армии РФ боеприпасы, технику и вооружение. Также она периодически направляет своих солдат для участия в боевых действиях.
Как ранее сообщалось, солдаты Северной Кореи, которые находятся в российской Курской области, участвуют в координации разведывательных операций и помогают России наносить удары по территории Украины.
Также военные КНДР помогают россиянам, управляя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям в Сумской области.
В то же время, по оценке британской разведки, более половины военнослужащих КНДР, привлеченных к поддержке РФ в войне против Украины, могли погибнуть или получить ранения во время боев в Курской области.