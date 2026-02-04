ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Северокорейцы обстреливают приграничье Украины из артиллерии, - ГУР

Среда 04 февраля 2026 13:38
UA EN RU
Северокорейцы обстреливают приграничье Украины из артиллерии, - ГУР Фото: войска КНДР обстреливают Украину из артиллерии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северокорейские военные из артиллерии и дронов обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР привлечены к аэроразведке и корректировке ударов РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Читайте также: Пауза или дефицит? Торговля оружием между КНДР и РФ в январе пошла на спад

По данным ГУР, в январе 2026 года группировка войск из КНДР находится на территории Курской области РФ, и с этой территории регулярно осуществляет атаки по приграничным украинским общинам.

В частности, корейские военные бьют из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по мирным жителям, выполняют задачи по аэроразведке, артиллерийской разведке, корректируют удары РСЗО.

Овладение беспилотными технологиями и получение опыта ведения современной войны - это одна из ключевых целей участия армии КНДР в войне против Украины.

За все время участия северокорейцев в войне против Украины вернулись около трех тысяч солдат. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы распространить полученные навыки ведения войны XXI века на всю армию КНДР.

Участие КНДР в войне против Украины

КНДР с первых лет войны поставляет армии РФ боеприпасы, технику и вооружение. Также она периодически направляет своих солдат для участия в боевых действиях.

Как ранее сообщалось, солдаты Северной Кореи, которые находятся в российской Курской области, участвуют в координации разведывательных операций и помогают России наносить удары по территории Украины.

Также военные КНДР помогают россиянам, управляя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям в Сумской области.

В то же время, по оценке британской разведки, более половины военнослужащих КНДР, привлеченных к поддержке РФ в войне против Украины, могли погибнуть или получить ранения во время боев в Курской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Северная Корея Вторжение России в Украину Войска РФ ГУР
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом