Скільки військових КНДР загинуло в Курській області: дані розвідки Сеулу

Північна Корея вже втратила близько 4,7 тисячі військових, включаючи поранених та загиблих під час боїв у Курській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з даними розвідки Південної Кореї, загалом до боїв у Курській області Росія залучила 15 тисяч солдатів Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Загалом Північна Корея втратила близько 4,7 тисячі одиниць бійців, серед яких 600 є загиблими.

Також зазначається, що в обмін на відправку військових та постачання зброї до Росії КНДР отримала від Москви допомогу у вигляді шпигунських супутників, безпілотників і зенітних ракет.

"Після шести місяців участі у війні північнокорейські військові стали менш невмілими, а їхня боєздатність значно покращилася, оскільки вони звикають до використання нової зброї, такої як безпілотники", - розповів член парламентського комітету з питань розвідки Лі Сонг Квеун після брифінгу.

Також Квеун додав, що тіла загиблих КНДРівців перед відправкою на батьківщину кремують на території Курська.