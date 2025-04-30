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Скільки військових КНДР загинуло в Курській області: дані розвідки Сеулу

Середа 30 квітня 2025 08:54
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Скільки військових КНДР загинуло в Курській області: дані розвідки Сеулу Ілюстративне фото: розвідка Південної Кореї розповіла, скільки КНДРівців загинули у війні проти України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Північна Корея вже втратила близько 4,7 тисячі військових, включаючи поранених та загиблих під час боїв у Курській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з даними розвідки Південної Кореї, загалом до боїв у Курській області Росія залучила 15 тисяч солдатів Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Загалом Північна Корея втратила близько 4,7 тисячі одиниць бійців, серед яких 600 є загиблими.

Також зазначається, що в обмін на відправку військових та постачання зброї до Росії КНДР отримала від Москви допомогу у вигляді шпигунських супутників, безпілотників і зенітних ракет.

"Після шести місяців участі у війні північнокорейські військові стали менш невмілими, а їхня боєздатність значно покращилася, оскільки вони звикають до використання нової зброї, такої як безпілотники", - розповів член парламентського комітету з питань розвідки Лі Сонг Квеун після брифінгу.

Також Квеун додав, що тіла загиблих КНДРівців перед відправкою на батьківщину кремують на території Курська.

Війська КНДР в Росії

Сьогодні Російська Федерація (РФ) активно розвиває військово-економічне співробітництво з КНДР. З минулого року Північна Корея постачає своєю "партнеру" боєприпаси та ракети. Зокрема влітку 2024-го країни підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство, а вже восени з'явилась інформація про те, що КНДР передала Росії військовослужбовців, частину з яких зрештою перекинули до Курської області.

Спочатку Росія ігнорувала повідомлення про присутність північнокорейських військових на фронті, навіть після того, як бійці Сил оборони України взяли в полон двох військових КНДР.

Нещодавно ж Міністерство оборони країни-терориста вперше визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України.

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