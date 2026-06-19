Північний міст у Києві частково закривають: як і коли можна проїхати (схема)

Головне: Де обмеження : на Північному мосту, в напрямку до станції метро "Почайна".

: на Північному мосту, в напрямку до станції метро "Почайна". Як надовго : з 11:00 п'ятниці (19 червня) до 07:00 понеділка (22 червня).

: з 11:00 п'ятниці (19 червня) до 07:00 понеділка (22 червня). Як проїхати : рух транспорту здійснюватиметься лише двома смугами (третю та четверту - закривають на ремонт).

: рух транспорту здійснюватиметься лише двома смугами (третю та четверту - закривають на ремонт). Порада: до поїздки водіям варто врахувати можливі затори та заздалегідь планувати відповідний маршрут.

Коли повноцінний рух мостом відновлять

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух Північним мостом столиці частково обмежують у період:

з 11 години п'ятниці, 19 червня;

до 7 години ранку понеділка, 22 червня.

Наголошується при цьому, що у разі погіршення погодних умов - терміни проведення робіт можуть змінити.

Які смуги руху закривають й навіщо

Згідно з інформацією КК "Київавтодор", у вищезазначений період фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття на двох смугах руху в напрямку станції метро "Почайна":

на третій смузі;

на четвертій смузі.

Отже, на час проведення ремонтних робіт рух транспорту організують крайньою правою та другою смугами.

Обмеження руху на Північному мосту столиці (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА повідомили, що у комунальній корпорації "Київавтодор":

перепрошують за тимчасові незручності;

просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Чим особливий столичний Північний міст

Північний міст через річку Дніпро в Києві є пам'яткою архітектури.

Він пов'язує правобережні житлові райони столиці з житловими масивами Райдужний, Вигурівщина-Троєщина та Воскресенка.

В цілому Північний мостовий перехід вважається цілим комплексом споруд, який складається з:

підходів до мостів через Дніпро та Десенку;

дороги на Трухановому острові;

з'їздів на базу відпочинку "Дніпрові хвилі";

автостоянки.

Довжина мосту через Дніпро - 816 метрів, а мосту через Десенку - 732 метри.