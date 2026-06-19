Північний міст у Києві частково закривають: як і коли можна проїхати (схема)

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв стартують з 11 години п'ятниці, 19 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух Північним мостом столиці частково обмежують у період:
Наголошується при цьому, що у разі погіршення погодних умов - терміни проведення робіт можуть змінити.
Згідно з інформацією КК "Київавтодор", у вищезазначений період фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття на двох смугах руху в напрямку станції метро "Почайна":
Отже, на час проведення ремонтних робіт рух транспорту організують крайньою правою та другою смугами.
Насамкінець у КМДА повідомили, що у комунальній корпорації "Київавтодор":
Північний міст через річку Дніпро в Києві є пам'яткою архітектури.
Він пов'язує правобережні житлові райони столиці з житловими масивами Райдужний, Вигурівщина-Троєщина та Воскресенка.
В цілому Північний мостовий перехід вважається цілим комплексом споруд, який складається з:
Довжина мосту через Дніпро - 816 метрів, а мосту через Десенку - 732 метри.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.
Крім того, ми пояснювали, що (за інформацією патрульних) повинен мати у машині кожен водій.
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