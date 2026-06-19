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Північний міст у Києві частково закривають: як і коли можна проїхати (схема)

06:40 19.06.2026 Пт
2 хв
Щоб не застрягти у заторі, маршрут поїздки краще спланувати заздалегідь
aimg Ірина Костенко
Найближчими днями рух Північним мостом буде ускладнений (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв стартують з 11 години п'ятниці, 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Де обмеження: на Північному мосту, в напрямку до станції метро "Почайна".
  • Як надовго: з 11:00 п'ятниці (19 червня) до 07:00 понеділка (22 червня).
  • Як проїхати: рух транспорту здійснюватиметься лише двома смугами (третю та четверту - закривають на ремонт).
  • Порада: до поїздки водіям варто врахувати можливі затори та заздалегідь планувати відповідний маршрут.

Коли повноцінний рух мостом відновлять

У КМДА розповіли (із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор"), що рух Північним мостом столиці частково обмежують у період:

  • з 11 години п'ятниці, 19 червня;
  • до 7 години ранку понеділка, 22 червня.

Наголошується при цьому, що у разі погіршення погодних умов - терміни проведення робіт можуть змінити.

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Які смуги руху закривають й навіщо

Згідно з інформацією КК "Київавтодор", у вищезазначений період фахівці будуть ремонтувати асфальтобетонне покриття на двох смугах руху в напрямку станції метро "Почайна":

  • на третій смузі;
  • на четвертій смузі.

Отже, на час проведення ремонтних робіт рух транспорту організують крайньою правою та другою смугами.

Обмеження руху на Північному мосту столиці (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у КМДА повідомили, що у комунальній корпорації "Київавтодор":

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Чим особливий столичний Північний міст

Північний міст через річку Дніпро в Києві є пам'яткою архітектури.

Він пов'язує правобережні житлові райони столиці з житловими масивами Райдужний, Вигурівщина-Троєщина та Воскресенка.

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В цілому Північний мостовий перехід вважається цілим комплексом споруд, який складається з:

  • підходів до мостів через Дніпро та Десенку;
  • дороги на Трухановому острові;
  • з'їздів на базу відпочинку "Дніпрові хвилі";
  • автостоянки.

Довжина мосту через Дніпро - 816 метрів, а мосту через Десенку - 732 метри.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.

Крім того, ми пояснювали, що (за інформацією патрульних) повинен мати у машині кожен водій.

Читайте також, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

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