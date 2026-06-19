Северный мост в Киеве частично закрывают: как и когда можно проехать (схема)

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей стартуют с 11 часов пятницы, 19 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА сообщили (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по Северному мосту столицы частично ограничивается в период:
Подчеркивается при этом, что в случае ухудшения погодных условий - сроки проведения работ могут изменить.
Согласно информации КК "Киевавтодор", в указанный период специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на двух полосах движения в направлении станции метро "Почайна":
Таким образом, на время проведения ремонтных работ движение транспорта будет организовано по крайней правой и второй полосам.
В завершение в КГГА сообщили, что в коммунальной корпорации "Киевавтодор":
Северный мост через реку Днепр в Киеве является памятником архитектуры.
Он соединяет правобережные жилые районы столицы с жилыми массивами Радужный, Выгуровщина-Троещина и Воскресенка.
В целом Северный мостовой переход считается целым комплексом сооружений, состоящим из:
Длина моста через Днепр - 816 метров, а моста через Десенку - 732 метра.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.
Кроме того, мы объясняли, что (по информации патрульных) должен иметь в машине каждый водитель.
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