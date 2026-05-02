Північна Корея 40 років будувала ракетну імперію Ірану, - експерти

Північна Корея понад 40 років виступає головним технічним донором ракетної програми Ірану. Пхеньян допоміг Тегерану пройти шлях від застарілих радянських копій до технологій міжконтинентального рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію UPI.

Згідно з доповіддю доповідь провідних американських експертів, яка пролунала під час конференції у Вашингтоні, співпраця розпочалася ще у 1980-х. Тоді Іран гостро потребував зброї для війни з Іраком.

Експерт Брюс Бехтол, співавтор книги "Союзники-ізгої", зазначає, що перші 100 ракет "Скад" Тегеран отримав саме від КНДР.

Пхеньян не просто продавав залізо, а передавав знання. За підтримки північнокорейських інженерів Іран модернізував ці ракети. Так з’явилася система "Qiam" із дальністю 800 кілометрів.

Згодом апетити зросли й у 1993 році іранська делегація особисто відвідала випробування ракети Нодонг у КНДР. Результатом став контракт на 150 ракет та будівництво заводу поблизу Ісфахана. Там почали штампувати відомі нині ракети "Шахаб-3.

Сьогодні ці технології дозволяють Ірану тримати під прицілом увесь Ізраїль. Ракети "Emad" та "Ghadr" мають дальність до 1 900 кілометрів і це прямий результат модифікацій за допомогою КНДР.

Підземні міста та субмарини-вбивці

Військова допомога Кім Чен Ина не обмежується лише небом. Пхеньян активно будує для Ірану "невидиму" інфраструктуру. Фахівці з КНДР брали участь у зведенні підземних ядерних об'єктів у "Натанзі" та "Ісфахані".

Ці бункери надзвичайно складні. Знищити їх майже неможливо без застосування надпотужних американських бомбардувальників B-2. Пхеньян також допоміг Хезболлі побудувати тунельну мережу в Лівані довжиною понад 70 кілометрів. Вартість цього проєкту оцінюють у 13 мільйонів доларів.

На морі ситуація не менш тривожна. Пхеньян продав Ірану 14 підводних човнів класу "Йоно. Передав 46 швидкісних катерів для диверсійних операцій, а також побудовав заводи для самостійного виробництва цих систем.

"Вісь зла" 2.0: скільки заробляє Пхеньян

Військова співпраця для Пхеньяна - це питання виживання економіки. Бехтол стверджує, що лише від операцій із Росією з кінця 2023 року КНДР заробила близько 20 мільярдів доларів, що майже дорівнює всьому річному ВВП країни.

Експерт ООН Вільям Ньюкомб припускає, що загальна вартість збитків від розповсюдження корейських технологій може перевищити 1 трильйон доларів.

Сьогодні аналітики використовують термін CRINK. Це неформальний союз Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. Вони не мають спільної угоди, але їхні двосторонні зв'язки створюють глобальну мережу нестабільності.

Корейський слід у конфліктах сьогодення

Пряма участь КНДР у війні проти України на боці РФ і так відома. Але вже є докази безпосередньої участі Північної Кореї у війнах на Близькому Сході. Під час атаки ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року було знайдено:

122-мм ракети КНДР;

кулемети Type 73;

гвинтівки Type 58 із корейським маркуванням.

Навіть ракети, запущені Іраном по американській базі на Дієго-Гарсія в Індійському океані, базувалися на технологіях Пхеньяна.

Експерти акцентують, що поки війна в Україні триває, Росія залишатиметься головним клієнтом Кіма. Проте стратегічна цінність КНДР для Кремля може впасти після завершення бойових дій. Це змусить Пхеньян ще агресивніше шукати ринки збуту в Ірані та інших гарячих точках.