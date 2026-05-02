Северная Корея 40 лет строила ракетную империю Ирана, - эксперты

Северная Корея более 40 лет выступает главным техническим донором ракетной программы Ирана. Пхеньян помог Тегерану пройти путь от устаревших советских копий до технологий межконтинентального уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство UPI .

Согласно докладу ведущих американских экспертов, который прозвучал во время конференции в Вашингтоне, сотрудничество началось еще в 1980-х. Тогда Иран остро нуждался в оружии для войны с Ираком.

Эксперт Брюс Бехтол, соавтор книги "Союзники-изгои", отмечает, что первые 100 ракет "Скад" Тегеран получил именно от КНДР.

Пхеньян не просто продавал железо, а передавал знания. При поддержке северокорейских инженеров Иран модернизировал эти ракеты. Так появилась система "Qiam" с дальностью 800 километров.

Впоследствии аппетиты возросли и в 1993 году иранская делегация лично посетила испытания ракеты Нодонг в КНДР. Результатом стал контракт на 150 ракет и строительство завода вблизи Исфахана. Там начали штамповать известные ныне ракеты "Шахаб-3.

Сегодня эти технологии позволяют Ирану держать под прицелом весь Израиль. Ракеты "Emad" и "Ghadr" имеют дальность до 1 900 километров и это прямой результат модификаций с помощью КНДР.

Подземные города и субмарины-убийцы

Военная помощь Ким Чен Ына не ограничивается только небом. Пхеньян активно строит для Ирана "невидимую" инфраструктуру. Специалисты из КНДР участвовали в возведении подземных ядерных объектов в "Натанзе" и "Исфахане".

Эти бункеры чрезвычайно сложные. Уничтожить их почти невозможно без применения сверхмощных американских бомбардировщиков B-2. Пхеньян также помог Хезболле построить туннельную сеть в Ливане длиной более 70 километров. Стоимость этого проекта оценивается в 13 миллионов долларов.

На море ситуация не менее тревожная. Пхеньян продал Ирану 14 подводных лодок класса "Йоно. Передал 46 скоростных катеров для диверсионных операций, а также построил заводы для самостоятельного производства этих систем.

"Ось зла" 2.0: сколько зарабатывает Пхеньян

Военное сотрудничество для Пхеньяна - это вопрос выживания экономики. Бехтол утверждает, что только от операций с Россией с конца 2023 года КНДР заработала около 20 миллиардов долларов, что почти равно всему годовому ВВП страны.

Эксперт ООН Уильям Ньюкомб предполагает, что общая стоимость убытков от распространения корейских технологий может превысить 1 триллион долларов.

Сегодня аналитики используют термин CRINK. Это неформальный союз Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Они не имеют совместного соглашения, но их двусторонние связи создают глобальную сеть нестабильности.

Корейский след в конфликтах сегодняшнего дня

Прямое участие КНДР в войне против Украины на стороне РФ и так известно. Но уже есть доказательства непосредственного участия Северной Кореи в войнах на Ближнем Востоке. Во время атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года были найдены:

122-мм ракеты КНДР;

пулеметы Type 73;

винтовки Type 58 с корейской маркировкой.

Даже ракеты, запущенные Ираном по американской базе на Диего-Гарсия в Индийском океане, базировались на технологиях Пхеньяна.

Эксперты акцентируют, что пока война в Украине продолжается, Россия будет оставаться главным клиентом Кима. Однако стратегическая ценность КНДР для Кремля может упасть после завершения боевых действий. Это заставит Пхеньян еще агрессивнее искать рынки сбыта в Иране и других горячих точках.