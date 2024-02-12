ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні почали оголошувати тривогу. Попереджають про запуск "Шахедів"

Понеділок 12 лютого 2024 22:30
UA EN RU
В Україні почали оголошувати тривогу. Попереджають про запуск "Шахедів" Фото: в Україні оголошено повітряну тривогу 12 лютого через загрозу дронів (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У частині регіонів України ввечері понеділка, 12 січня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.

"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних дронів", - пишуть Повітряні сили.

У цих областях вже оголошено сигнал повітряної тривоги. Окрім цього про небезпеку попереджають у Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Наразі декілька груп ударних дронів рухаються територією Дніпропетровської області, у північному напрямку", - сказано у повідомленні.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

В Україні почали оголошувати тривогу. Попереджають про запуск &quot;Шахедів&quot;

Нічний удар дронами і ракетами по Україні

Нагадаємо, минулого вечора і цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу в ряді областей через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет - війська РФ вчергове запустили "Шахеди" в бік України.

Пізно ввечері 11 лютого під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів уже вранці глава ОВА Сергій Лисак, в результаті на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку вже загасили. Без світла у Павлоградському районі залишаються майже 30 тисяч абонентів, а без води в Тернівці - 10 тисяч.

У Харкові також ввечері у неділю повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялось про пошкоджені фасади нежитлових будівель.

Вранці у командуванні Повітряних сил розповіли, що загалом російські загарбники атакували Україну у ніч проти 12 лютого 17 "Шахедами", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Силами та засобами ППО ЗСУ були збилі 14 дронів-камікадзе та Х-59 ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Повітряна тривога Атака дронів
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги