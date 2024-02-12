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У Павлограді і районі десятки тисяч людей без світла і води через удар РФ

Понеділок 12 лютого 2024 07:47
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У Павлограді і районі десятки тисяч людей без світла і води через удар РФ Ілюстративне фото: в Дніпропетровські ОВА назвали наслідки російського удару по енергооб'єкту (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок дронової атаки російських загарбників, що сталася пізно ввечері у неділю, на енергетичному об'єкті в Дніпропетровській області виникла пожежа, яку вже приборкали. У кількох населених пунктах відсутнє енерго- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

"Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис. абонентів. У Тернівці - 10 тис. абонентів без води", - каже чиновник.

Він додав, що енергетики проводять роботи на місцях ворожої атаки, аби "заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше".

Також глава ОВА розповів, що у ніч проти 12 лютого над Новомосковським районом силами та засобами ППО ЗСУ була знищена ракета противника, а над Павлоградським районом - 6 безпілотників.

Повітряний удар РФ по Україні

Нагадаємо, минулого вечора і цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу в ряді областей через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет - війська РФ вчергове запустили "Шахеди" в бік України.

Пізно ввечері у неділю під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини знеструмлена, і виникли перебої з водою.

У Харкові близько одинадцятої вечора у неділю повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялось про пошкоджені фасади нежитлових будівель.

Вранці у командуванні ПС ЗСУ розповіли, що загалом російські загарбники атакували Україну у ніч проти 12 лютого 17 "Шахедами", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Наша ППО збила 14 дронів-камікадзе та Х-59 ворога.

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Дніпропетровська область Атака дронів
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