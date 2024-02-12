В Украине начали объявлять тревогу. Предупреждают о запуске "Шахедов"

В части регионов Украины вечером понедельника, 12 января, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

"Херсонская и Николаевская области – угроза применения ударных дронов", – пишут Воздушные силы.

В этих областях уже объявлен сигнал воздушной тревоги. Кроме этого, об опасности предупреждают в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

"Сейчас несколько групп ударных дронов движутся по территории Днепропетровской области, в северном направлении", - говорится в сообщении.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Ночной удар дронами и ракетами по Украине

Напомним, прошлым вечером и этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей из-за угрозы вражеских ударов с применением дронов-камикадзе и ракет - войска РФ в очередной раз запустили "Шахеды" в сторону Украины.

Поздним вечером 11 февраля под удар дронов попал Павлоград Днепропетровской области. Как рассказал уже утром глава ОВА Сергей Лысак, в результате на энергетическом объекте возник пожар, который уже потушен. Без света в Павлоградском районе остаются почти 30 тысяч абонентов, а без воды в Терновке – 10 тысяч.

В Харькове также вечером в воскресенье сообщали о взрывах. Впоследствии местные власти заявили, что по Люботину Харьковского района были нанесены ракетные удары, предварительно из комплекса С-300. Сообщалось о поврежденных фасадах нежилых построек.

Утром в командовании Воздушных сил рассказали, что в целом российские захватчики атаковали Украину в ночь на 12 февраля 17 "Шахедами", управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 14 дронов-камикадзе и Х-59 врага.

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