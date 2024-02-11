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Павлоград зазнав удару дронами. У районі зникло світло, є перебої з водою

Павлоград, Неділя 11 лютого 2024 23:25
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Павлоград зазнав удару дронами. У районі зникло світло, є перебої з водою Фото: названі наслідки атаки дронами на Павлоград (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

Павлоград Дніпропетровської області сьогодні ввечері зазнав російської повітряної атаки із застосуванням ударних дронів. У районі внаслідок обстрілу є знеструмлення та виникли перебої з водопостачанням.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

"Росіяни атакували дронами Павлоград. На щастя, без жертв", - йдеться в заяві чиновника.

Він зазначив, що частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини нині знеструмлена, і "є перебої з водою".

"На альтернативне живлення переведені лікарні", - додав голова ОВА.

Тривають роботи з відновлення електро- та водопостачання у населених пунктах.

Атака дронів на Україну ввечері 11 лютого

Нагадаємо, цього вечора війська РФ вчергове запустили ударні безпілотники в бік України. Загроза застосування ударних безпілотників наразі оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Дрони рухаються західним та північним курсами.

Зокрема, ворожі безпілотники були зафіксовані в Гуляйпільському районі Запорізької області, Синельниківському районі Дніпропетровської області та на околицях Павлограда.

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Павлоград Вибух Атака дронів
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