У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи під час російської ракетної атаки сьогодні ввечері, 11 лютого.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.
Перед цим у Харківській області була оголошена повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ракетної атаки на обласний центр.
"Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях!" - написав керівник адміністрації.
В мерії підтвердили вибухи у Харкові.
"У місті чутно звуки вибухів. Будьте обережні", - закликав Терехов.
Наслідки та особливість атаки
Як уточнив згодом заступник командувача оперативного угрупування військ "Харків" бригадний генерал Сергій Мельник "Марсель", росіяни, за попередніми даними, били балістикою з Бєлгородської області.
"За попередніми даними, обстріл Харківщини був здійснений ракетами типу 5В55, які були запущені російськими терористами з установки ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ", - повідомив військовий.
Як повідомив пізніше голова ОВА, російські загарбники завдали ударів ракетами, попередньо С-300, по Люботину Харківського району. За його словами, попередньо атака була здійснена із Бєлгорода (РФ).
"На цю хвилину без постраждалих. Пошкоджені фасади нежитлових будівель. Огляд місць триває", - розповів він.
Повітряні удари РФ по Харкову
Нагадаємо, раніше, у ніч проти 10 лютого, ворог запустив 31 ударний безпілотник типу "Шахед" з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська області.
У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.
Як з'ясувалося, серед загиблих - прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна та її родина. Жертвами російської атаки стали її чоловік та троє дітей.
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