РФ вночі атакувала Україну "Шахедами" і ракетами: у ЗСУ розповіли про збиті цілі

Російські загарбники атакували Україну у ніч проти 12 лютого 17 ударними дронами типу "Шахед", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Українські захисники неба знищили 14 безпілотників та Х-59 ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Військові зазначили, що бойова робота по відбиттю повітряної атаки велася на території шести областей. А саме:

у Хмельницькій,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Дніпропетровській,

та Запорізькій.

Звідки були завдані удари

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), керованою авіаційною ракетою Х-59 (тимчасово окупована частина Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської області, РФ)

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Нічний повітряний удар РФ по Україні

Нагадаємо, ввечері 11 лютого і вночі 12 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога у кількох областях через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння. Так, російські загарбники вчергове запустили "Шахеди" в бік України кількома групами.

Пізно ввечері у неділю під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів голова ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини знеструмлена, і виникли перебої з водою.

Крім того, в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали вночі про рух ворожих "Щахедів" у різних регіонах.

Також війскові казали про загрозу ударів противника із застосуванням ракет. У Харкові близько одинадцятої вечора у неділю повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялось про пошкоджені фасади нежитлових будівель.