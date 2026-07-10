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Південний міст Києва частково перекривають: як змінюється рух (схема)

10:28 10.07.2026 Пт
2 хв
Щоб не застрягти в заторі, свій маршрут водіям краще переглянути вже зараз
aimg Ірина Костенко
Рух Південним мостом найближчим часом буде ускладнений (фото ілюстративне: Getty Images)

Рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежують на кілька днів. Зміни для водіїв запроваджують з вечора п'ятниці, 10 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Локація: Південний міст через річку Дніпро в Києві.
  • Обмеження руху: зміни для водіїв транспортних засобів стартують з 17:00 п'ятниці (10 липня) й триватимуть до 08:00 понеділка (13 липня).
  • Причина: ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини мосту.
  • Де саме: роботи триватимуть цілодобово у другій (середній) смузі в напрямку з лівого на правий берег столиці.
  • Організація руху: проїзд буде доступний крайніми лівою та правою смугами, що потрібно враховувати при плануванні поїздок.

Чому та як надовго змінюється рух мостом

У КМДА розповіли (посилаючись на дані комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежують через ремонт.

Зміни для водіїв триватимуть у період:

  • з 17:00 п'ятниці, 10 липня;
  • до 8:00 понеділка, 13 липня.

Де саме на мосту запланований ремонт

Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду, дорожники планують ремонтувати асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту в напрямку:

  • з лівого;
  • на правий берег річки Дніпро.
Читайте також: Міська електричка Києва відновила рух повним кільцем: що змінив ремонт

Що важливо знати про організацію руху

Згідно з інформацією КМДА, ремонтні роботи будуть виконуватимуть у другій - середній - смузі руху. Триватиме цей процес цілодобово.

Отже, на час ремонту рух транспорту організовують:

  • крайньою лівою смугою руху;
  • крайньою правою смугою руху.

Обмеження руху на Південному мосту Києва (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець повідомляється, що у комунальному підприємстві:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Крім того, ми пояснювали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.

Читайте також, що в машині повинен мати кожен водій (за інформацією патрульних).

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