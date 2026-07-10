Південний міст Києва частково перекривають: як змінюється рух (схема)

Рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежують на кілька днів. Зміни для водіїв запроваджують з вечора п'ятниці, 10 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
У КМДА розповіли (посилаючись на дані комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежують через ремонт.
Зміни для водіїв триватимуть у період:
Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду, дорожники планують ремонтувати асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту в напрямку:
Згідно з інформацією КМДА, ремонтні роботи будуть виконуватимуть у другій - середній - смузі руху. Триватиме цей процес цілодобово.
Отже, на час ремонту рух транспорту організовують:
Насамкінець повідомляється, що у комунальному підприємстві:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.
Крім того, ми пояснювали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.
Читайте також, що в машині повинен мати кожен водій (за інформацією патрульних).