Південний міст Києва частково перекривають: як змінюється рух (схема)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Крім того, ми пояснювали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.

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