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Міська електричка Києва відновлює рух повним кільцем: що змінив ремонт

16:08 24.06.2026 Ср
2 хв
З якого числа повертається повний маршрут Kyiv City Express навколо столиці?
aimg Ірина Костенко
Міська електричка Києва відновлює рух повним кільцем: що змінив ремонт Kyiv City Express відновлює "традиційний" кільцевий маршрут (фото ілюстративне: kyivcityexpress.uz.gov.ua)
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Київська електричка повертається до руху повним залізничним кільцем. Їздити "традиційним" маршрутом навколо столиці пасажири зможуть вже зовсім скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Kyiv City Express у Telegram.

Головне:

  • Відновлення руху: Kyiv City Express повертається до курсування повним залізничним кільцем навколо столиці з 28 червня 2026 року.
  • Результати ремонту: на мосту між станціями "Почайна" та "Райдужний" оновили несучі конструкції, елементи колій та додали антикорозійний захист для підвищення безпеки.
  • Як планувати поїздку: актуальний розклад доступний на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua, а квитки можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".

Що й коли змінюється для пасажирів

Мешканцям і гостям столиці розповіли, що Kyiv City Express повертається до руху повним кільцем.

"Ремонт тривалістю майже два місяці завершено", - констатували у прес-службі перевізника.

Повідомляється, що повне залізничне кільце навколо столиці буде відновлене вже незабаром - з 28 червня 2026 року.

Уточнюється, що міст між станціями "Почайна" та "Райдужний" - відкривають для руху за своїм графіком.

Міська електричка Києва відновлює рух повним кільцем: що змінив ремонтРух між станціями "Почайна" та "Райдужний" відновлюють з 28 червня (інфографіка: t.me/kyiv_city_express)

Що саме змінилось після ремонту

Згідно з інформацією, опублікованою в офіційному каналі Київської кільцевої електрички від "Укрзалізниці", в межах ремонту на мосту:

  • оновили несучі конструкції;
  • додали нові елементи колій;
  • додали антикорозійний захист.

Такі зміни, за словами спеціалістів, мають на меті:

  • продовжити термін служби цього мосту;
  • підвищити безпеку руху поїздів.
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Де шукати розклад електрички та купувати квитки

Традиційно розклад Київської кільцевої електрички можна знайти онлайн - на офіційному сайті kyivcityexpress.uz.gov.ua.

Квитки на Kyiv City Express також можна купити "у кілька кліків" - через застосунок національного перевізника "Укрзалізниця".

"Вдячні за розуміння під час ремонтів. До зустрічі на борту", - підсумували у прес-службі Kyiv City Express.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Київській кільцевій електричці запровадили новий спосіб підтвердження проїзду.

Крім того, ми пояснювали, як "Укрзалізниця" збільшує кількість дитячих вагонів на літо (і яким є повний список рейсів).

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