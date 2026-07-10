Южный мост Киева частично перекрывают: как меняется движение (схема)

Движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивают на несколько дней. Изменения для водителей вводят с вечера пятницы, 10 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА рассказали (ссылаясь на данные коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивают из-за ремонта.
Изменения для водителей будут длиться в период:
Жителям и гостям Киева объяснили, что на протяжении вышеуказанного периода дорожники планируют ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части моста в направлении:
Согласно информации КГГА, ремонтные работы будут выполнять во второй - средней - полосе движения. Длиться этот процесс будет круглосуточно.
Следовательно, на время ремонта движение транспорта организуют:
В заключение сообщается, что в коммунальном предприятии:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.
Кроме того, мы объясняли, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.
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