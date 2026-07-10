Южный мост Киева частично перекрывают: как меняется движение (схема)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

Кроме того, мы объясняли, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.

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