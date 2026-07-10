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Южный мост Киева частично перекрывают: как меняется движение (схема)

10:28 10.07.2026 Пт
2 мин
Чтобы не застрять в пробке, свой маршрут водителям лучше пересмотреть уже сейчас
aimg Ирина Костенко
Движение по Южному мосту в ближайшее время будет затруднено (фото иллюстративное: Getty Images)

Движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивают на несколько дней. Изменения для водителей вводят с вечера пятницы, 10 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Локация: Южный мост через реку Днепр в Киеве.
  • Ограничение движения: изменения для водителей транспортных средств стартуют с 17:00 пятницы (10 июля) и продлятся до 08:00 понедельника (13 июля).
  • Причина: ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части моста.
  • Где именно: работы будут длиться круглосуточно во второй (средней) полосе по направлению с левого на правый берег столицы.
  • Организация движения: проезд будет доступен по крайним левой и правой полосам, что нужно учитывать при планировании поездок.

Почему и как надолго меняется движение по мосту

В КГГА рассказали (ссылаясь на данные коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивают из-за ремонта.

Изменения для водителей будут длиться в период:

  • с 17:00 пятницы, 10 июля;
  • до 8:00 понедельника, 13 июля.

Где именно на мосту запланирован ремонт

Жителям и гостям Киева объяснили, что на протяжении вышеуказанного периода дорожники планируют ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части моста в направлении:

  • с левого;
  • на правый берег реки Днепр.
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Что важно знать об организации движения

Согласно информации КГГА, ремонтные работы будут выполнять во второй - средней - полосе движения. Длиться этот процесс будет круглосуточно.

Следовательно, на время ремонта движение транспорта организуют:

  • крайней левой полосой движения;
  • крайней правой полосой движения.

Ограничение движения на Южном мосту Киева (схема: kyivcity.gov.ua)

В заключение сообщается, что в коммунальном предприятии:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

Кроме того, мы объясняли, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.

Читайте также, что в машине должен иметь каждый водитель (по информации патрульных).

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