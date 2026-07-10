Південний міст Києва частково перекривають: як змінюється рух (схема)
Рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежують на кілька днів. Зміни для водіїв запроваджують з вечора п'ятниці, 10 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Локація: Південний міст через річку Дніпро в Києві.
- Обмеження руху: зміни для водіїв транспортних засобів стартують з 17:00 п'ятниці (10 липня) й триватимуть до 08:00 понеділка (13 липня).
- Причина: ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини мосту.
- Де саме: роботи триватимуть цілодобово у другій (середній) смузі в напрямку з лівого на правий берег столиці.
- Організація руху: проїзд буде доступний крайніми лівою та правою смугами, що потрібно враховувати при плануванні поїздок.
Чому та як надовго змінюється рух мостом
У КМДА розповіли (посилаючись на дані комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежують через ремонт.
Зміни для водіїв триватимуть у період:
- з 17:00 п'ятниці, 10 липня;
- до 8:00 понеділка, 13 липня.
Де саме на мосту запланований ремонт
Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду, дорожники планують ремонтувати асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту в напрямку:
- з лівого;
- на правий берег річки Дніпро.
Що важливо знати про організацію руху
Згідно з інформацією КМДА, ремонтні роботи будуть виконуватимуть у другій - середній - смузі руху. Триватиме цей процес цілодобово.
Отже, на час ремонту рух транспорту організовують:
- крайньою лівою смугою руху;
- крайньою правою смугою руху.
Обмеження руху на Південному мосту Києва (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець повідомляється, що у комунальному підприємстві:
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.
Крім того, ми пояснювали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.
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