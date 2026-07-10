Південний міст Києва частково перекривають: як змінюється рух (схема)

Рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежують на кілька днів. Зміни для водіїв запроваджують з вечора п'ятниці, 10 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Насамкінець повідомляється, що у комунальному підприємстві:

Отже, на час ремонту рух транспорту організовують :

Згідно з інформацією КМДА, ремонтні роботи будуть виконуватимуть у другій - середній - смузі руху . Триватиме цей процес цілодобово .

Мешканцям і гостям Києва пояснили, що впродовж вищезазначеного періоду, дорожники планують ремонтувати асфальтобетонне покриття проїжджої частини мосту в напрямку :

Зміни для водіїв триватимуть у період :

У КМДА розповіли (посилаючись на дані комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту Південним мостом Києва частково обмежують через ремонт .

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які столичні дороги й мости планує відремонтувати "Київавтодор" цього року в цілому.

Крім того, ми пояснювали, який міст на Берестейському проспекті Києва частково закритий для пішоходів до осені.

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