Южный мост Киева частично перекрывают: как меняется движение (схема)
Движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивают на несколько дней. Изменения для водителей вводят с вечера пятницы, 10 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Локация: Южный мост через реку Днепр в Киеве.
- Ограничение движения: изменения для водителей транспортных средств стартуют с 17:00 пятницы (10 июля) и продлятся до 08:00 понедельника (13 июля).
- Причина: ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части моста.
- Где именно: работы будут длиться круглосуточно во второй (средней) полосе по направлению с левого на правый берег столицы.
- Организация движения: проезд будет доступен по крайним левой и правой полосам, что нужно учитывать при планировании поездок.
Почему и как надолго меняется движение по мосту
В КГГА рассказали (ссылаясь на данные коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивают из-за ремонта.
Изменения для водителей будут длиться в период:
- с 17:00 пятницы, 10 июля;
- до 8:00 понедельника, 13 июля.
Где именно на мосту запланирован ремонт
Жителям и гостям Киева объяснили, что на протяжении вышеуказанного периода дорожники планируют ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части моста в направлении:
- с левого;
- на правый берег реки Днепр.
Что важно знать об организации движения
Согласно информации КГГА, ремонтные работы будут выполнять во второй - средней - полосе движения. Длиться этот процесс будет круглосуточно.
Следовательно, на время ремонта движение транспорта организуют:
- крайней левой полосой движения;
- крайней правой полосой движения.
Ограничение движения на Южном мосту Киева (схема: kyivcity.gov.ua)
В заключение сообщается, что в коммунальном предприятии:
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.
Кроме того, мы объясняли, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.
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