Южный мост Киева частично перекрывают: как меняется движение (схема)

Движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивают на несколько дней. Изменения для водителей вводят с вечера пятницы, 10 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В заключение сообщается, что в коммунальном предприятии:

Следовательно, на время ремонта движение транспорта организуют :

Согласно информации КГГА, ремонтные работы будут выполнять во второй - средней - полосе движения . Длиться этот процесс будет круглосуточно .

Жителям и гостям Киева объяснили, что на протяжении вышеуказанного периода дорожники планируют ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части моста в направлении :

Изменения для водителей будут длиться в период :

В КГГА рассказали (ссылаясь на данные коммунального предприятия "Киевавтодормост"), что движение транспорта по Южному мосту Киева частично ограничивают из-за ремонта .

Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.

Кроме того, мы объясняли, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.

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