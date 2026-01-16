Колишньому президенту Південної Кореї оголосили вирок
Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили. Його визнали винним у перешкоджанні правосуддю та фальсифікації документів під час спроби захоплення влади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У п'ятницю, 16 січня, районний суд Сеула оголосив перший вирок експрезиденту Юн Сок Йолю, призначивши покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
Головним пунктом обвинувачення стало перешкоджання силовикам у виконанні ордера на його арешт після резонансних подій грудня 2024 року.
У чому саме його визнали винним
Суддя підтвердив, що колишній глава держави свідомо заважав правоохоронним органам виконувати їхні обов'язки. Крім перешкоджання правосуддю, у справі зафіксовано низку інших тяжких порушень:
-
Фальсифікація офіційних документів, які готувалися для легалізації воєнного стану.
-
Ігнорування судових вимог, обов'язкових для введення особливого правового режиму.
-
Зловживання владою під час спроби запровадити воєнний стан у грудні минулого року.
Це рішення суду є першим кримінальним вироком у низці справ, пов'язаних із невдалою спробою Юна утримати владу силовим шляхом. Проте крапку в справі ще не поставлено, оскільки сторона захисту має право на оскарження вердикту в апеляційному порядку.
Прокурори вимагали смертну кару
Під час фінальних слухань у Центральному суді Сеула сторона обвинувачення наполягала на найсуворішому покаранні - смертній карі. Спецпрокурор Чо Ин Сук назвав Юн Сок Йоля "ватажком повстання", який намагався узурпувати владу, встановивши контроль над судовою та законодавчою гілками.
Спроба перевороту в грудні 2024 року провалилася: військові не змогли заблокувати парламент через масовий спротив громадян, і вже за шість годин президент був змушений скасувати воєнний стан.
Після фіаско Юн пішов у відставку під тиском імпічменту, а згодом був заарештований за підозрою у державній зраді. Процес затримання супроводжувався сутичками, оскільки охорона експрезидента чинила опір силовикам.
Попри тимчасове звільнення під заставу в березні, вже у липні 2025 року його знову відправили під варту. Крім заколоту, Юну інкримінують допомогу ворожій державі, зокрема ймовірну співпрацю з режимом КНДР.
Нагадаємо, команда спеціального прокурора наполягала на покаранні у вигляді 10 років позбавлення волі.
В обвинувальному висновку йдеться про те, що експрезидент вчинив "тяжкий злочин", фактично використавши державні інститути для приховування та виправдання власних дій.
Судовий процес над Юн Сок Йолем став лише третім випадком в історії Південної Кореї, коли оголошення вироку ексглаві держави транслювали у прямому ефірі. Наразі колишній президент є фігурантом восьми кримінальних проваджень.
Окрім справи про спробу державного перевороту, йому інкримінують низку корупційних епізодів, а також звинувачують у причетності до трагічної загибелі морського піхотинця, що сталася у 2023 році.