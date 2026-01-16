ua en ru
Колишньому президенту Південної Кореї оголосили вирок

Південна Корея, П'ятниця 16 січня 2026 09:20
UA EN RU
Колишньому президенту Південної Кореї оголосили вирок Фото: колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили. Його визнали винним у перешкоджанні правосуддю та фальсифікації документів під час спроби захоплення влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 16 січня, районний суд Сеула оголосив перший вирок експрезиденту Юн Сок Йолю, призначивши покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Головним пунктом обвинувачення стало перешкоджання силовикам у виконанні ордера на його арешт після резонансних подій грудня 2024 року.

У чому саме його визнали винним

Суддя підтвердив, що колишній глава держави свідомо заважав правоохоронним органам виконувати їхні обов'язки. Крім перешкоджання правосуддю, у справі зафіксовано низку інших тяжких порушень:

  • Фальсифікація офіційних документів, які готувалися для легалізації воєнного стану.

  • Ігнорування судових вимог, обов'язкових для введення особливого правового режиму.

  • Зловживання владою під час спроби запровадити воєнний стан у грудні минулого року.

Це рішення суду є першим кримінальним вироком у низці справ, пов'язаних із невдалою спробою Юна утримати владу силовим шляхом. Проте крапку в справі ще не поставлено, оскільки сторона захисту має право на оскарження вердикту в апеляційному порядку.

Прокурори вимагали смертну кару

Під час фінальних слухань у Центральному суді Сеула сторона обвинувачення наполягала на найсуворішому покаранні - смертній карі. Спецпрокурор Чо Ин Сук назвав Юн Сок Йоля "ватажком повстання", який намагався узурпувати владу, встановивши контроль над судовою та законодавчою гілками.

Спроба перевороту в грудні 2024 року провалилася: військові не змогли заблокувати парламент через масовий спротив громадян, і вже за шість годин президент був змушений скасувати воєнний стан.

Після фіаско Юн пішов у відставку під тиском імпічменту, а згодом був заарештований за підозрою у державній зраді. Процес затримання супроводжувався сутичками, оскільки охорона експрезидента чинила опір силовикам.

Попри тимчасове звільнення під заставу в березні, вже у липні 2025 року його знову відправили під варту. Крім заколоту, Юну інкримінують допомогу ворожій державі, зокрема ймовірну співпрацю з режимом КНДР.

Нагадаємо, команда спеціального прокурора наполягала на покаранні у вигляді 10 років позбавлення волі.

В обвинувальному висновку йдеться про те, що експрезидент вчинив "тяжкий злочин", фактично використавши державні інститути для приховування та виправдання власних дій.

Судовий процес над Юн Сок Йолем став лише третім випадком в історії Південної Кореї, коли оголошення вироку ексглаві держави транслювали у прямому ефірі. Наразі колишній президент є фігурантом восьми кримінальних проваджень.

Окрім справи про спробу державного перевороту, йому інкримінують низку корупційних епізодів, а також звинувачують у причетності до трагічної загибелі морського піхотинця, що сталася у 2023 році.

